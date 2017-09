Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Σειρά αντιδράσεων και προβληματισμών προκαλεί απόφαση του ιταλικού Αρείου Πάγου, βάσει της οποίας ένας παιδοκτόνος πατέρας μπορεί να μην καταδικασθεί σε ισόβια, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι το παιδί του ήταν θετό.



Οι ανώτατοι δικαστές όρισαν ότι η δίκη θα πρέπει να επαναληφθεί, κάνοντας δεκτή την προσφυγή του δολοφόνου.

Πρόκειται για τον πενηνταεπτάχρονο Μολδαβό Αντρέι Τάλπις, ο οποίος, στις 26 Νοεμβρίου του 2016, στην πόλη Ούντινε του ιταλικού βορρά, μαχαίρωσε θανάσιμα τον υιοθετημένο γιο του, δεκαεννέα ετών.



Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera αναφέρει ότι νομικά η απόφαση βασίζεται στο ότι ενώ για το Αστικό Δίκαιο τα θετά παιδιά έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα φυσικά τέκνα, δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο για το Ποινικό Δίκαιο, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση παιδοκτονίας, αν το θύμα ήταν φυσικό παιδί, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28th, 2017 at 19:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.