Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Έχετε μαγειρική σόδα στο ντουλάπι της κουζίνας για κάποιο χρονικό διάστημα και θέλετε να την χρησιμοποιήσετε;



Τσεκάρετε αν είναι φρέσκια κάνοντας το παρακάτω τεστ.



Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα σε μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Αν η σόδα αρχίσει να κάνει μπουρμπουλήθρες, τότε μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε, αν όχι, πετάξτε τη.

