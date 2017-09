Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Χιου Χέφνερ, ο θρυλικός ιδρυτής του περιοδικού Playboy, πέθανε στην έπαυλη Playboy, την Τετάρτη, σε ηλικία 91 ετών. Όπως ανέφερε το περιοδικό People, επικαλούμενο πληροφορίες του περιβάλλοντος του ιδρυτή του διάσημου περιοδικού, ο Χέφνερ πέθανε από φυσικά αίτια και «έφυγε ειρηνικά» ενώ περιβαλλόταν από αγαπημένα του πρόσωπα. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω Twitter και το Playboy: «Ο άνδρας είδωλο και ιδρυτής του Playboy Χιου Χέφνερ πέθανε. Ήταν 91 ετών. Ας αναπαυθείς εν ειρήνη Χεφ». View image on Twitter Follow Playboy ✔@Playboy American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef 1,6361,636 Replies



73,76573,765 likes Twitter Ads info and privacy Σε δηλώσεις του ο γιος του Κούπερ τόνισε: «Ο πατέρας έζησε μια εξαιρετική και γεμάτη ζωή ως πρωτοπόρος των μίντια και του πολιτισμού και ήταν ηγετική φωνή πίσω από μερικά από τα σπουδαιότερα κοινωνικά και πολιτιστικά κινήματα της εποχής μας, υποστηρίζοντας την ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την σεξουαλική ελευθερία. Προσδιόρισε έναν τρόπο ζωής και ένα ήθος που αποτελούν την καρδιά του Playboy, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες της ιστορίας. Η απώλειά του είναι σημαντική για πολλούς, μεταξύ αυτών της συζύγου του Κρίσταλ, της αδερφής μου Κρίστι και των αδερφών μου Ντέιβιντ και Μάρστον και όλων εμάς στις εκδόσεις Playboy».



Ο Χιου Χέφνερ γεννήθηκε στο Σικάγο, στις 9 Απριλίου του 1926. Το 1953 αποφάσισε να δημιουργήσει το Playboy, ένα αντρικό περιοδικό το οποίο μεσουράνησε για πολλές δεκαετίες και τον έκανε εκατομμυριούχο, ενώ παράλληλα δημιούργησε γύρω από το όνομά του ένα θρύλο. iefimerida

