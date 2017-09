Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα είδη των αντικειμένων που επιβαρύνονται με τέλη εκτελωνισμού, τις προβλεπόμενες κατηγορίες τελών και τις αντίστοιχες χρεώσεις, προβαίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως αποδέκτης σημαντικού αριθμού ερωτημάτων για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού από χώρες εκτός ΕΕ.



Στόχος αυτής της πληροφόρησης είναι να κάνουν οι καταναλωτές τις καλύτερες δυνατές επιλογές υπηρεσιών παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Επίσης, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές: Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια παραγγελίας αντικειμένου, ηλεκτρονικής ή μη, από χώρα εκτός ΕΕ, όσον αφορά την επιλογή της ταχυδρομικής υπηρεσίας αποστολής του αντικειμένου και τις πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού.

Να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα ισχύοντα τέλη εκτελωνισμού από τους τιμοκαταλόγους των ταχυδρομικών εταιρειών και την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/).

Να λαμβάνουν υπόψη ότι τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού, είτε διακινούνται από τα ΕΛΤΑ, είτε από εταιρίες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, με την επιφύλαξη προηγούμενης αποπληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο (ΦΠΑ-δασμών) και αποδέσμευσης των αποστολών από τις τελωνειακές Αρχές. Σημειώνεται, ότι αρμόδια για τον καθορισμό ή τον έλεγχο του ύψους των πρόσθετων χρεώσεων κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και όχι η ΕΕΤΤ. Αντικείμενα μη εμπορικού και εμπορικού χαρακτήρα Η διαδικασία που εφαρμόζεται, κατά τον εκτελωνισµό, βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα µε αξία υψηλότερη των 22 ευρώ ή µη εμπορικού χαρακτήρα µε αξία μεγαλύτερη των 45 ευρώ.

Ως αντικείμενα µη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της μικρής ποσότητάς τους προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών. Για αντικείμενα εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 22 € απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α και τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 150 € απαλλάσσονται από το δασμό.



Κατηγορίες τελών Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Τέλη προς το δηµόσιο (δασµοί, ΦΠΑ, ∆ΕΤΕ) Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Για αντικείμενα µη εµπορικού χαρακτήρα: για είδη μέχρι 45 € δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι.

για είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 €, υπόκεινται σε κατ’ αποκοπή δασμό 2,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους.

για είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 700€, καταβάλλονται οι ισχύοντες δασμοί και φόροι. Τέλη εκτελωνισµού από ΕΛΤΑ Τα τέλη που προβλέπονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ είναι: «Τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο για χαρακτηρισμό τελωνειακώς ελεύθερων»: 3 ευρώ για ταχυδρομικά δέματα (συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων EPG) καθώς και για αντικείμενα EMS, τα οποία προσκομίστηκαν από τα ΕΛΤΑ ΑΕ στις τελωνειακές αρχές για σχετικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι δεν περιέχουν αντικείμενα που επισύρουν δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις τελωνειακές αρχές ως «τελωνειακά ελεύθερα». Τα «τέλη εκτελωνισμού» καθορίζονται με βάση το CIF, όπου αποτελεί τη στατιστική αξία του αντικειμένου όπως αναγράφεται και στη σχετική αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλάται στα εκτελωνισμένα ταχυδρομικά αντικείμενα και υπολογίζεται από την αξία του αντικειμένου, τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν ασφάλιστρα, κ.λπ. Αφορά αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, από χώρες εκτός ΕΕ, που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε για αυτά τελωνειακή διασάφηση από τις τελωνειακές αρχές και καθορίζεται ως εξής: CIF έως 150 ευρώ τέλος 15 ευρώ

CIF από 151-500 ευρώ, τέλος 20 ευρώ

CIF άνω των 500 ευρώ έως και 1000 ευρώ, τέλος 25 ευρώ

CIF άνω των 1000 ευρώ, τέλος 50 ευρώ «Τέλος παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη»: 15 ευρώ. «Τέλος διασάφησης εξαγωγής»: 5 ευρώ για μεμονωμένο αντικείμενο με προσαύξηση 1 ευρώ ανά αντικείμενο για κατάθεση πλέον του ενός αντικειμένου. Τέλη εκτελωνισμού από εταιρεία ταχυμεταφορών Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης Αμοιβή εκτελωνιστή που συνήθως ξεκινά από 50-60 ευρώ και αυξάνει ανάλογα µε την αξία του τιμολογίου. Εναλλακτικά, ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρία ταχυμεταφορών, αλλά απαιτείται η «έκδοση διατακτικής» µε κόστος από 0 έως 35 ευρώ, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει). Τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού, είτε διακινούνται από τα ΕΛΤΑ είτε από εταιρίες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, με την επιφύλαξη προηγούμενης αποπληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο (ΦΠΑ/Δασμών) και αποδέσμευσης των αποστολών από τις τελωνειακές αρχές. Οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται για τα ισχύοντα τέλη από τους τιμοκαταλόγους των εταιριών και από την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/ στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις/Εισαγωγές-Εξαγωγές- Οφειλές / Εισαγωγές – Εξαγωγές/Ποια είναι η δασµοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών;

