Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών ανακοινώνει ότι ο Δήμος Γρεβενών θα διαθέσει λεωφορείο για την δωρεάν μεταφορά όσων επιθυμούν στον ναό του Αγίου Αιμιλιανού, στον τόπο του Μαρτυρίου, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Αναχώρηση από την Πλατεία Ελευθερίας- Ρολόι στις 8:30 π.μ.

