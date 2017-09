Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Eλαφρύ και νόστιμο φαγητό για τους καλοφαγάδες. Υλικά για 4 άτομα 1 κόκορας 2 – 3 κιλά

4 φέτες μπέικον χοντροκομμένες

2 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε φέτες

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

1/2 φλιτζάνι αλεύρι

1 φλιτζάνι μανιτάρια κομμένα σε φέτες

2 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο δενδρολίβανο

3 φύλλα δάφνης

5 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

2 φλιτζάνια λευκό κρασί (ποικιλία Chardonnay)

2 φλιτζάνια ζωμό κότας ή βοδινού Εκτέλεση Επιλέξτε μια κατσαρόλα ή ένα τηγάνι μεγάλο που να μπαίνει και στο φούρνο για ψήσιμο και προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Στην κατσαρόλα ή το τηγάνι, ανάλογα τι θα επιλέξετε, ζεσταίνετε μια κουταλιά ελαιόλαδο και τηγανίζετε το μπέικον σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει τραγανό. Μεταφέρετε το μπέικον σε μια πιατέλα με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια πασπαλίστε το κοτόπουλο με αλάτι και πιπέρι και περάστε απ’ το αλεύρι. Ρίχνετε το υπόλοιπο λάδι στην κατσαρόλα, προσθέτετε το κοτόπουλο και μαγειρεύετε μέχρι να ροδίσει και από τις δυο μεριές. Έπειτα προσθέτετε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και σοτάρετε σε δυνατή φωτιά για 1 λεπτό, ενώ στη συνέχεια βάζετε και τα υπόλοιπα υλικά και τα αφήνετε να βράσουν. Σκεπάζετε με το καπάκι και το τοποθετείτε στο φούρνο για μία ώρα. Αφαιρέστε από το φούρνο και αλατοπιπερώστε. Αφαιρέστε τον κόκορα απ΄την κατσαρόλα ή το τηγάνι και το ζουμί που έχει περισσέψει το ζεσταίνετε ξανά μέχρι να πήξει λίγο. Ραντίστε το ζουμί πάνω από τον κόκορα και σερβίρετε με ένα ποτήρι Chardonnay. newsbeast loading…

