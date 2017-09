Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Στο στόχαστρο χάκερ βρέθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Deloitte, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε άσκησαν κυβερνοεπίθεση με προηγμένα μέσα.



Με την κίνηση αυτή κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες και σε σχέδια ορισμένων εκ των μεγαλύτερων πελατών της, έγραψε σήμερα η βρετανική εφημερίδα Guardian και το Reuters. Η Deloitte επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι υπήρξε «θύμα» κυβερνοεπίθεσης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι μονάχα ένας μικρός αριθμός πελατών της επηρεάστηκε. Η εταιρεία ανακάλυψε την επίθεση των χάκερ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον Guardian, ωστόσο οι δράστες ενδέχεται να κατάφεραν να παραβιάσουν τα συστήματά της από τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο του 2016. Οι χάκερ πιστεύεται πως επικεντρώθηκαν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Deloitte στις ΗΠΑ. «Αντιδρώντας σε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, η Deloitte εφάρμοσε το πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησε εντατικό κι ενδελεχή έλεγχο, ενεργοποιώντας, μεταξύ άλλων, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου και την προστασία του απορρήτου εντός κι εντός της Deloitte» είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου στην εφημερίδα.



«Στο πλαίσιο του ελέγχου, η Deloitte επικοινώνησε με τους ελάχιστους πελάτες της που επηρεάστηκαν και ενημέρωσε τις κυβερνητικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς». newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28th, 2017 at 12:13 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.