Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Αν ποτέ παραγγείλατε παραπάνω από ό,τι σκοπεύατε, όταν βγήκατε να φάτε με παρέα ή ήσασταν προσκεκλημένοι σε κάποιο σπίτι, τότε μπορεί να φταίει κάτι άλλο πέρα από την ξαφνική λαιμαργία σας: το ότι δεν ήσασταν μόνοι! Μια νέα έρευνα Αμερικανών ψυχολόγων έδειξε ότι η παρέα μας ανοίγει την όρεξη. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι το τι τρώμε επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το με ποιον τρώμε παρέα. Η πιο πρόσφατη έρευνα, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, διαπίστωσε ότι η πιθανότητα μιας παρασπονδίας στη δίαιτα ήταν 60% πιθανότερη, όταν τρώμε με άλλους. Με λίγα λόγια δηλαδή, η δίαιτα θέλει την μοναξιά της καθώς όταν είμαστε μόνοι μας τρώμε λιγότερο! Ειδικότερα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθησε 150 ανθρώπους που προσπαθούσαν να χάσουν βάρος ή να κρατήσουν μακριά τα επιπλέον κιλά για έναν χρόνο, μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, η οποία κατέγραφε τι και πού έτρωγαν. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη κλήθηκαν να περιορίσουν τις θερμίδες τους και ήταν πιο πιστοί στη διατήρηση της διατροφή τους, όταν έτρωγαν μόνοι. Η εργασία, με τον πειρασμό των γλυκών για τα γενέθλια κάποιου, οδήγησε σε πιθανότητα 40% για «απιστία» στη δίαιτα. Το αυτοκίνητο ήταν το ασφαλέστερο μέρος, με πιθανότητα μόνο 30% για υπεκατανάλωση φαγητού. Αλλά το πιο αξιοσημείωτο συμπέρασμα της έρευνας, είναι ότι το δείπνο με την οικογένεια ή με τους φίλους μας θα μπορούσε να μας κάνει να τρώμε περισσότερο. Η κατανάλωση φαγητού με παρέα οδηγεί σε αυξημένες κατά 44% μερίδες και οι συμμετέχοντες έτρωγαν περισσότερο λίπος από ό,τι όταν έτρωγαν μόνοι. Ο επικεφαλής ερευνητής, John de Castro, υποστήριξε ότι τρώγοντας μόνοι θα μπορούσαμε να μειώσουμε την πρόσληψη θερμίδων και να βελτιώσουμε τη διατροφή μας.



Αγνοήστε, λοιπόν, τι τρώνε οι άλλοι και επικεντρωθείτε στο τι χρειάζεστε εσείς. Απολάυστε το φαγητό σας, αλλά μην τρώτε άσκοπα παρασυρόμενοι από την ευχάριστη διάθεση της παρέας. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι τα γεύματα που καταναλώνονται με το έτερον ήμισυ, την παρέα και την οικογένεια είχαν περισσότερες θερμίδες. Αυτό ίσχυε για όλα τα γεύματα της ημέρας και, μολονότι υπήρχαν άνδρες στο τραπέζι, οι γυναίκες είχαν την τάση να τρώνε περισσότερο από το συνηθισμένο. Τέλος, οι συμμετέχοντες της έρευνας είχαν την τάση να τρώνε περισσότερο όταν γευμάτιζαν με υπέρβαρους φίλους. Η μελέτη έδειξε ότι αρκεί η παρουσία ενός παχύσαρκου ατόμου σε μια παρέα για να επηρεαστούν οι υπόλοιποι και να τρώνε πιο ανθυγιεινά, ακόμη και αν το ίδιο το άτομο με τα παραπάνω κιλά προσέχει τι τρώει.



Η λύση, λοιπόν, δεν είναι να αποφεύγουμε την παρέα στο φαγητό, αλλά να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Παρά, το γεγονός ότι το φαγητό με φίλους ή την οικογένεια είναι μία από τις χαρές της ζωής, αν θέλετε να διατηρήσετε το βάρος ή τη δίαιτά σας, θα πρέπει να τρώτε μόνοι σας. bovary loading…

