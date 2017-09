Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Την Τετάρτη πραγματοποιείται η επίσημη παρουσίαση του ηλεκτροκίνητου αγωνιστικού μονοθέσιου της νεοσύστατης φοιτητικής ομάδας του ΑΠΘ Aristotle University Racing Team Electric (Aristurtle) στις 19:00, στον Πολυχώρο WE. Έπειτα από τρεις Διεθνείς Διαγωνισμούς, η Aristurtle εισήλθε στην παγκόσμια κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 45η θέση ανάμεσα σε 130 ομάδες και έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μία ανερχόμενη ομάδα με μεγάλη ισχύ και πολλές προοπτικές. Στο χρονικό διάστημα δύο ετών, κατόρθωσε να σχεδιάσει και να κατασκευάσει δύο πλήρως λειτουργικά ηλεκτρικά μονοθέσια, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέληση των φοιτητών για σκληρή εργασία και εξέλιξη. Η Aristurtle σχεδίασε και κατασκεύασε το δεύτερο ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιό της και συμμετείχε με επιτυχία στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula Sae Italy, στο Varano της Ιταλίας, στην κατηγορία Class 1, καθώς και στους Διαγωνισμούς Formula Student Germany e.V. και της Ουγγαρίας Formula Student Hungary. Οι Διαγωνισμοί αφορούν τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κοστολόγηση, την προώθηση και την κατασκευή του αγωνιστικού αυτοκινήτου.



Η ομάδα Aristurtle ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και είναι η δεύτερη φορά που συμμετείχε σε Διεθνή Διαγωνισμό με ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο, το οποίο κατόρθωσε να κατασκευάσει σε διάστημα λίγων μηνών. Η αρτιότητα της ομάδας, το ομαδικό πνεύμα στην εργασία και η εικόνα που παρουσίασε με το δεύτερό της αυτοκίνητο εντυπωσίασαν τόσο τους κριτές όσο και τις υπόλοιπες ομάδες. Η Aristurtle κατάφερε να κατακτήσει την 8η θέση στη γενική κατάταξη των ηλεκτροκίνητων μονοθέσιων του Διαγωνισμού της Ιταλίας Formula Student Italy. Επιπλέον, κατέλαβε την 3η θέση στο αγώνισμα του Business Presentation, την 6η θέση στο Design Event, τη 12η θέση στο αγώνισμα του Cost Event, την 6η θέση στο Autocross, την 7η θέση στο Acceleration, καθώς και την 8η θέση στο αγώνισμα του Skidpad. Μία εξαιρετική συμμετοχή πραγματοποίησε η ομάδα στον Διαγωνισμό της Γερμανίας, καθώς κατάφερε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, να ολοκληρώσει το πιο απαιτητικό αγώνισμα όλων των διαγωνισμών, το Endurance & Efficiency. Στο αγώνισμα αυτό, το μονοθέσιο καλείται να διανύσει μία πίστα 22 χλμ., όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά, γεγονός που το καθιστά αρκετά δύσκολο για όλες τις ομάδες. Στη Γερμανία, μόνο 12 από τις 35 ομάδες κατάφεραν να φτάσουν στη γραμμή τερματισμού και ανάμεσά τους ήταν η Aristurtle. Όσον αφορά τον Διαγωνισμό της Ουγγαρίας, η ομάδα έλαβε θετικά σχόλια για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του μονοθέσιού της, καθώς έλαβε την 5η θέση στα δυναμικά αγωνίσματα στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων. Το όραμα της ομάδας Aristurtle είναι η έμπρακτη εφαρμογή των πανεπιστημιακών γνώσεων των φοιτητών, η ανάπτυξη κοινωνικών και συλλογικών δεξιοτήτων των μελών της, η αναβάθμιση των σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας του ΑΠΘ. Απώτερος στόχος της είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και η ενημέρωση των ανθρώπων για τα οφέλη της.



Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Μηνάς Αλεξιάδης. Στην ομάδα Aristurtle συμμετέχουν φοιτητές από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Οικονομικού του ΑΠΘ. Πολυχώρος WE (Γρ. Λαμπράκη και Γ' Σεπτεμβρίου).

