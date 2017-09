Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά ο Γιανγκ Χαϊτάο βγάζει το smartphone του, ανοίγει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης WeChat και ζητά από έναν από τους φίλους του να πάνε για φαγητό. Ενώ αυτό σε πολλούς ανθρώπους φαίνεται φυσιολογικό, για τον Γιανγκ Χαϊτάο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς είναι τυφλός και προηγουμένως δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει smartphone.



Ο 35χρονος Γιάνγκ είναι χειροπράκτης στο Κέντρο Αποκατάστασης του νοσοκομείου της επαρχίας Γκανσού. Γεννημένος τυφλός, μεγαλώνοντας έχασε πολλές πτυχές της ζωής, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δεν μπορώ να μαγειρέψω και πάντα ανησυχώ όταν το ταξί με αφήνει κάπου όπου δεν είμαι εξοικειωμένος, έτσι στο παρελθόν δεν έκανα τίποτα μετά τη δουλειά. Τώρα όμως έχω το smartphone μου», λέει ο 35χρονος. Το smartphone του Γιανγκ είναι γεμάτο εφαρμογές πλοήγησης, χάρτες, on line αγορές, μουσική, κλήση ταξί και διανομή φαγητού, παρόμοιες με εκείνες οποιουδήποτε χρήστη smartphone. «Η ζωή μου έγινε πιο άνετη και πολύχρωμη» λέει ο Γιανγκ. Ο Γιανγκ χρησιμοποιεί μια εφαρμογή με την ονομασία «Προστασία και Ευκολία», η οποία διαβάζει φωναχτά κείμενα στην οθόνη του smartphone. Είναι το «πνευματικό τέκνο» μιας ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ένας επίσης τυφλός, ο Τσαο Τζουν. Ο Τσαο ο οποίος διαγνώστηκε με συγγενή καταρράκτη, δίδασκε προηγουμένως τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης πως να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Το 2008 ξεκίνησε έρευνα για λογισμικό ανάγνωσης σε κινητά, όταν την εποχή εκείνη λίγοι προγραμματιστές έδιναν οποιαδήποτε προσοχή στον τομέα αυτό. Για να ξεκινήσει την επιχείρησή του αναγκάσθηκε να πουλήσει το σπίτι του ενώ κάλεσε επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής, προκειμένου να συμμετάσχουν στο σχέδιό του. «Τους έπεισα να έρθουν λέγοντάς τους ότι θα αλλάξουν τον κόσμο για τους τυφλούς» λέει ο Τσάο. Η ομάδα σχεδίασε την εφαρμογή ανάγνωσης το 2013. Μέχρι σήμερα την εφαρμογή αυτήν την έχουν «κατεβάσει» 430.000 άνθρωποι με προβλήματα όρασης.



Φέτος, η ομάδα του Τσαο συνεργάστηκε με τον κινεζικό γίγαντα στον χώρο της πληροφορικής «IT Baidu» για να προσθέσει μια λειτουργία ανάγνωσης εικόνων στην εφαρμογή, ώστε οι λέξεις να μπορούν να διαβαστούν δυνατά. Έχει αναπτυχθεί επίσης το λογισμικό φωνητικής βοήθειας για να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν έξυπνα έπιπλα και συσκευές. Η Κίνα έχει περίπου 13 εκατομμύρια άτομα με προβλήματα όρασης εκ των οποίων 6 εκατ. διαθέτουν smartphones. Πέρυσι, ένα έγγραφο που εξέδωσαν από κοινού η Ομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία στην Κίνα και ο οργανισμός του Κυβερνοχώρου της Κίνας απαιτούσε οι ιστοσελίδες των κυβερνητικών υπηρεσιών να είναι προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες μέχρι το 2020. Η επαρχία Γκανσού εκπαιδεύει άτομα με προβλήματα οράσεως για το πώς να χρησιμοποιούν τα smartphones και τους υπολογιστές. Ο Τσανγκ Γουέι πρόεδρος του Συνδέσμου Γκανσού για τα άτομα με προβλήματα όρασης δήλωσε ότι η σύγχρονη τεχνολογία όχι μόνο βελτίωσε την ποιότητα ζωής, αλλά και βοήθησε τα άτομα με προβλήματα όρασης να σπουδάσουν, να ενταχθούν στην κοινωνία και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Ο Γιανγκ έχει κατεβάσει κάποια ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με το μασάζ στο smartphone του. «Καθώς το τηλέφωνό μου διαβάζει τα βιβλία, μπορώ να γίνω καλύτερος χειροπράκτης» λέει. newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28th, 2017 at 17:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.