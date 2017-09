Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Ψηφοδέλτια που τυπώνονται σε μυστική τοποθεσία μόλις λίγες ημέρες πριν η Καταλονία πραγματοποιήσει δημοψήφισμα ανεξαρτησίας που θεωρείται αντισυνταγματικό από τα δικαστήρια της Ισπανίας, δόθηκε στη δημοσιότητα.



Το βίντεο, το οποίο έστειλε στην ιστοσελίδα The Local, μέλος της οργάνωσης υπέρ της ανεξαρτησίας, ANC, δείχνει ένα πιεστήριο που τυπώνει εκατοντάδες ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν στο δημοψήφισμα της Κυριακής, το οποίο και η Ισπανική κυβέρνηση επιθυμεί να αποτρέψει. «Κανείς από εμάς δεν γνωρίζει πού είναι» είπε το μέλος του ANC στην ιστοσελίδα όταν ρωτήθηκε για την τοποθεσία. Η αστυνομία κατέσχεσε σχεδόν 10 εκατομμύρια ψηφοδέλτια και άλλα αντικείμενα που προορίζονταν για την επερχόμενη ψηφοφορία, ενώ οι εκστρατείες υπε του δημοψηφίσματος χρησιμοποίησαν ομάδες στο Whatsapp και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διανέμουν πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία της 1ης Οκτωβρίου.



Ο Καταλανός περιφερειακός πρόεδρος Κάρλες Πουτζδεμόν μοιράστηκε επίσης το βίντεο μέσω της επίσημης σελίδας του στο Twitter την Πέμπτη.

