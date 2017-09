Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Οι οδηγίες σωστής χρήσης του κινητού μας τηλεφώνου, όσον αφορά τη φόρτιση της μπαταρίας του είναι γνωστές, ωστόσο σπάνια τις τηρούμε κατά γράμμα, καθώς μόνο εύκολο δεν είναι κάτι τέτοιο. Πάντως, οι ειδικοί επιμένουν να προτείνουν: μην φορτίζετε υπερβολικά το κινητό σας τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι το αποσυνδέετε από το φορτιστή, αφού φτάσει στο 100%, περιμένετε να το φορτίσετε, αφού φτάσει σχεδόν στο 0%, μην το αφήνετε στη φόρτιση όλη τη νύχτα.



Για ποιους λόγους πρέπει να τηρούμε, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό αυτό το… πρωτόκολλο; Διότι τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, οι οποίες φορτίζονται γρηγορότερα από τις παραδοσιακές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αλλά, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι φορτίσεις στα smartphones δεν διαρκούν πολύ. Πρέπει να είναι πολύ… ήσυχη ημέρα για να μην τους έχουμε βγάλει μέχρι το τέλος της όλο το «ζουμί». Αυτό συμβαίνει επειδή οι μπαταρίες στα κινητά μας τηλέφωνα είναι σχετικά μικρές και δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη χωρητικότητα. Όμως, σημαντικό κομμάτι στη διάρκεια της μπαταρίας παίζει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας. Ελέγχοντας συνεχώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στέλνοντας μηνύματα σε άτομα, ακούγοντας μουσική, παρακολουθώντας βίντεο, χρησιμοποιώντας εφαρμογές, παίζοντας παιχνίδια. Όλες αυτές οι δραστηριότητες προκαλούν την εξάντληση των μπαταριών συχνά νωρίτερα από το αναμενόμενο. Για το, λόγο αυτό, οι περισσότεροι από εμάς φορτίζουμε το τηλέφωνό μας κάθε μέρα. Αυτό συνήθως συμβαίνει το βράδυ, όταν και πέφτουμε για ύπνο. Και μπορεί να το βρίσκουμε «φρέσκο» και στο 100%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήνουμε όλη τη νύχτα στην πρίζα. Πολύ απλά, γιατί χρειάζεται μόλις δύο (περίπου) ώρες για να φτάσει σε απόλυτο βαθμό φόρτισης. Βεβαίως, η μπαταρία δεν μπορεί να υπερφορτιστεί, οπότε δεν υπάρχει ανησυχία για κάτι τέτοιο. Το τηλέφωνό μας σταματά να αντλεί ρεύμα από τον φορτιστή μόλις φτάσει το 100%, σύμφωνα με τον διευθυντή επικοινωνιών της Cadex Electronics, Τζον Μπράντσοου. «Οι σύγχρονες συσκευές θα τερματίζουν σωστά τη φόρτιση με την κατάλληλη τάση», λέει ο ειδικός. Όμως, προειδοποιεί πως «παρόλο που ένας φορτιστής απενεργοποιεί τη φόρτιση, όταν το τηλέφωνό σας φτάσει στο 100%, ο φορτιστής θα συνεχίσει να φτάνει στο τέλος της φόρτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας». Ένα τέτοιο… φορτίο επιβάρυνσης, είναι αυτό που προσπαθεί να κρατήσει την… ισορροπία στο 100%, για να αντισταθμίσει το μικρό κομμάτι της φόρτισης, το οποίο το τηλέφωνό μας «διώχνει» από μόνο του.



Έτσι, το τηλέφωνό μας… παλινδρομεί συνεχώς μεταξύ μιας πλήρους φόρτισης και λίγο κάτω από αυτήν. Αυτές οι «φορτίσεις επιβίωσης» μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες της συσκευής μας, οι οποίες μπορούν να μειώσουν την παραγωγική ικανότητα με την πάροδο του χρόνου. Με άλλα λόγια, η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται και έτσι, κατά συνέπεια, μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, μην φορτίζετε την μπαταρία του κινητού σας το βράδυ και «ξεραίνεστε» στον ύπνο, εκτός εάν στήνεται… καραούλι, για όταν φτάσει στο 100%. newsbeast loading…

