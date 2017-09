Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη, κατά τα τελευταία 12 χρόνια, το ποσοστό των νέων περιστατικών του ιού HIV, που αφορούν άτομα της μέσης και άνω ηλικίας, συμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).



Η τάση αυτή καταγράφεται και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία. Περίπου μία στις έξι νέες περιπτώσεις διάγνωσης του ιού (17,3%) γίνονται σε ανθρώπους άνω των 50 ετών.

Οι πενηντάρηδες και άνω είναι πλέον πιθανότερο από ό,τι οι νεότεροι (15 έως 49 ετών) να διαγνωσθούν με προχωρημένο HIV, που συχνά τους έχει μεταδοθεί μέσω ετεροφυλόφιλης σεξουαλικής επαφής. Οι ερευνητές του ευρωπαϊκού ΚΕΕΛΠΝΟ, με επικεφαλής τη δρα Λάρα Ταβόσκι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό The Lancet, ανέφεραν ότι από το 2004 έως σήμερα το ποσοστό διαγνώσεων σε μεσήλικες και άνω έχει αυξηθεί σημαντικά σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ελλάδα, ιδίως δε στη Γερμανία (μέση ετήσια αύξηση 8,1%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 50 ετών με HIV καταγράφονται σε Εσθονία και Λετονία (7,5 και 7,2 νέα περιστατικά ανά 100.000 άτομα αντίστοιχα).



Αλλά και τα ποσοστά αύξησης των νέων περιστατικών HIV μεταξύ νεότερων ατόμων εμφανίζουν σημαντική αύξηση σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων επίσης στην Ελλάδα.

Η μελέτη επισημαίνει ότι στην Ευρώπη, σε όλες τις ηλικίες, σχεδόν οι μισές νέες διαγνώσεις του ιού HIV (το 47%) γίνονται με καθυστέρηση, σε προχωρημένο πλέον στάδιο της λοίμωξης, ιδίως στις περιπτώσεις των πιο μεγάλης ηλικίας ανθρώπων, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου για τους τελευταίους. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

