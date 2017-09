Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ο στόχος είναι ένας και προφανής: να γίνει πιο θεαματικό για όλους κάθε Grand Prix της Formula 1!



Μάλιστα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters αναφέρει, ότι η Liberty Media προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και να κάνει τα Grand Prix ελκυστικότερα ηχητικά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο διευθυντής marketing της Formula 1, Σιν Μπράτσες, αποκάλυψε ότι «θέλουμε να δουλέψουμε εντατικά πάνω στον ήχο, γιατί αυτός επηρεάζει συναισθηματικά τους οπαδούς». Πρόσφατη έρευνα επιβεβαίωσε, ότι τα ηχητικά συστήματα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τους θεατές των αγώνων, αλλά και για τους τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο. Γιαυτό επιλέχθηκε ο Αυστραλός ειδικός σε θέματα τηλεοπτικής τεχνολογίας και αναμεταδόσεων, Ντέιβιντ Χιλ, ώστε να βρει λύση στο πρόβλημα ήχου των σημερινών μονοθεσίων.



«Ο Χιλ συνεργάζεται με μία γερμανική εταιρεία στην εξέλιξη ενός κεραμικού μικροφώνου, το οποίο θα μπορεί να κολλήσει στην εξάτμιση, για να ενισχυθεί ο ήχος για τους οπαδούς», ανέφερε ο Μπράτσις. iefimerida loading…

