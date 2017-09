Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχει εκεί έξω ένα ιδανικό gadget για τον άνθρωπο που ψάχνει μονίμως τα προσωπικά του αντικείμενα.



Το λένε BiKN Tracking Device και προσαρμόζεται στο κινητό (ως θήκη) και στα κλειδιά ώστε να μην τα ξαναχάσετε ποτέ. Και δεν είναι μόνο ότι μας ειδοποιεί για το πού ακριβώς βρίσκονται, σε ποια τσέπη σακακιού δηλαδή, αλλά μας βοηθά και να τα βρούμε κιόλας, λειτουργώντας ως GPS Tracker. Προσαρμόζεται μάλιστα σε ό,τι έχει κάτι σαν τον δακτύλιο των κλειδιών και συνδέεται ασύρματα. Κλειδιά, τσάντες, ακόμα και… κατοικίδια δεν θα ξαναχαθούν λοιπόν, καθώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και να μας ειδοποιεί αν ο πομπός απομακρυνθεί από την προκαθορισμένη απόσταση.



Η θηκούλα έχει μάλιστα τη δική της μπαταρία, για να μην απομυζεί το κινητό μας. Κάθε πομπός φορτίζεται μέσω micro-USB, λειτουργώντας ουσιαστικά αυτόνομα από την εφαρμογή. Τώρα ξέρετε το μυστικό, φτάνει μόνο να μην το ξεχάσετε… newsbeast loading…

