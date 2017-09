Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Για ορισμένους οι βιολογικές τροφές είναι απλά μία απάτη (λάθος!). Για όλο και περισσότερους, όμως, έχουν την αποκλειστικότητα στο τραπέζι τους. Από την άλλη, ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει με τις βιολογικές τροφές είναι το γεγονός ότι είναι ακριβά.



Τα οφέλη που προκύπτουν πάντως από την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων έχουν τεκμηριωθεί από μία σειρά ερευνών, ενώ όπως αναφέρουν οι επιστήμονες η καλλιέργεια βιολογικών φρούτων και λαχανικών δεν βλάπτει τον πλανήτη. Ποια είναι τα φρούτα και τα λαχανικά όμως που οφείλουμε να προτιμούμε πάντα στη βιολογική εκδοχή τους και ποια από αυτά δεν χρειάζονται και τόση προσοχή;



Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι καταναλωτές θα πρέπει να προτιμούν στη βιολογική τους εκδοχή τα φρούτα και τα λαχανικά για την παραγωγή των οποίων απαιτούνται μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων όπως τα παρακάτω: Μήλα

Σέλινο

Φράουλες

Νεκταρίνια

Αχλάδια

Σπανάκι

Σταφύλια

Κεράσια

Ροδάκινα

Ντομάτες Παράλληλα, προτείνουν την αγορά βιολογικού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων επειδή οι βιταμίνες και τα ωμέγα 3 είναι σε υψηλότερα επίπεδα στις βιολογικές ποικιλίες. Από την άλλη τονίζουν ότι υπάρχουν φρούτα και λαχανικά για τα οποία απαιτούνται λιγότερα φυτοφάρμακα και έτσι μπορείτε να τα αγοράσετε από τις συμβατικές ποικιλίες. Αυτά είναι τα εξής: Αβοκάντο

Ακτινίδια

Κουνουπίδι

Καλαμπόκι

Ανανάς

Λάχανο

Αρακάς

Κρεμμύδια

Σπαράγγια

Παπάγια

Μελιτζάνα

Πεπόνι

Κανταλούπε (ποικιλία πεπονιού)

Γκρέιπφρουτ iefimerida loading…

