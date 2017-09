Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού και Πολιτισμού Αντώνη Δασκαλόπουλο, συναντήθηκαν την Τρίτη (26-7), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΓ Κώστας Κυριάκου και Γιάννης Τόλιος. Στην πρώτη τους αυτή επαφή που έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το βόλεϊ αλλά και τον Αθλητισμό στον Ν.Γρεβενών γενικότερα. Απο την πλευρά του ο Αντώνης Δασκαλόπουλος δήλωσε γνώστης πολλών ζητημάτων που του ετέθησαν και υποσχέθηκε ότι θα είναι κοντά στον ΓΣΓ αλλά και σε όλους τους δραστήριους συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας.

