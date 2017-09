Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Μαζικά ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας τους οι Κούρδοι του Ιράκ στο δημοψήφισμα της Δευτέρας, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Ναι» στην ίδρυση ανεξάρτητου κράτους τάχθηκε το 92,73% των ψηφοφόρων, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή, ενώ κατά της ανεξαρτησίας ήταν το 7,27%. Το ποσοστό της συμμετοχής έφτασε στο 72,16%, με 3.305.925 άτομα να ψηφίζουν.

Ηδη πάντως ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Χαϊντέρ αλ-Αμπάντι, έχει ζητήσει την ακύρωση του δημοψηφίσματος. Ομως, η τοπική κυβέρνηση των Κούρδων υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα του δίνει εντολή για συζητήσεις σχετικά με την απόσχιση από το Ιράκ, κάτι που έχει αποκλείσει η Βαγδάτη. iefimerida loading…

