Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αντιπροσωπία του Δ.Σ του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ‘Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ’ επισκέφτηκε στο γραφείο του τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού συμπατριώτη μας κύριο Αντώνη Δασκαλόπουλο, τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του. Με την ευκαιρία της επίσκεψης αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με το αντικείμενο του, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ο Σύλλογος μας θα είναι πάντα παρόν με προτάσεις, και πρωτοβουλίες συμβάλλοντας ώστε να καταστεί επιτυχημένη η θητεία του Γρεβενιώτη Αντιπεριφερειάρχη. O Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Λότσιος Αθανάσιος Μπουκάλης Δημήτριος

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 27th, 2017 at 18:27 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.