Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΤτΕ : Ανθρακες ο θησαυρός, τα στοιχεία είναι δημόσια

Εκαναν πράξη την απειλή τους οι Anonymous Greece και άρχισαν τις «διαρροές» εγγράφων που είχαν «χακάρει» από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Anonymous με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα τους στο Facebook πριν από λίγη ώρα προανήγγειλαν ότι η διαρροή από την τράπεζα της Ελλάδας άρχισε και παραθέτουν το σχετικό λίνκ.

Οπως προειδοποίησαν μάλιστα με νεότερη ανάρτησή τους «θα ακολουθήσουν πολλά!». Διευκρινίζουν, τέλος, ότι οι διαρροές θα ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα λόγω των μεγάλων μεγεθών του όγκου των αρχείων.

ΤτΕ για την «διαρροή» : Ανθρακες ο θησαυρός, τα στοιχεία είναι δημόσια «Ανθρακες ο θησαυρός» της διαρροής εγγράφων από την ΤτΕ καθώς όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία είναι δημοσίως ανηρτημένα. Σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ τονίζει ότι είναι ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί υποκλοπής από τις βάσεις δεδομένων της και σημειώνει ότι όλα τα στοιχεία που διέρρευσαν είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσα από τον δικτυακό τόπο της τράπεζας. iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 27th, 2017 at 07:15 and is filed under ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.