Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τους Εντεταλμένους Συμβούλους με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων, όρισε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Συγκεκριμένα: Τον κ. Σταύρο Γιαννακίδη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των Έργων. Τον κ. Γεώργιο Αντωνιάδη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής. Την κ. Αμαλία Κούσκουρα, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Διακρατικών Προγραμμάτων. Τον κ. Κυριάκο Ιωαννίδη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για την παρακολούθηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κ. Δημήτριο Μαρκόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Εργασιακής Απασχόλησης. Τον κ. Ματθαίο Καλαϊτζόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών. Τον κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη. Την κ. Μαρία Καρυπίδου, Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, Μετεγκαταστάσεων – Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ΔΕΗ. Κάθε προηγούμενη απόφαση, σχετικά με το εν λόγω θέμα, καταργείται.

