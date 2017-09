Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Όπως φαίνεται πρέπει να διαθέτεις ένα σετ από ανορθόδοξα ταλέντα για να φτιάξεις κάτι τόσο ιδιαίτερο όσο η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα των φωτογραφιών μας. Ο κατασκευαστής της την βάφτισε ExoDyne. Ο ίδιος ονομάζεται Άλαν Κρος και είναι κτηνίατρος με ειδικότητα χειρουργού ορθοπεδικού στο επάγγελμα – ιδιότητα που είναι άγνωστο αν συνεισφέρει στη δημιουργικότητά του.



Αυτό που συνεισφέρει σίγουρα είναι η παιδεία του ως πτυχιούχου μηχανολόγου. Επιπλέον μετά από επίμονη αυτό-εκπαίδευση ο κτηνίατρός μας κατέχει μια ευρεία γκάμα πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ξεκινούν από την ηλεκτροσυγκόλληση και φτάνουν ως τη μεταλλουργία! Ζει στην Ατλάντα της πολιτείας Τζόρτζια, και όπως μπορεί κανείς να υποθέσει, το σπίτι του διαθέτει ένα μεγάλο και καλά εξοπλισμένο γκαράζ-συνεργείο. Εκεί ο εκνευριστικά πολυτάλαντος Άλαν έχει ήδη κατασκευάσει οτιδήποτε μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου: από ηλεκτρικά τρίτροχα ως λαμπατέρ δαπέδου σε στυλ ατμοπάνκ (steampunk). Ο Κρος πέρασε 9 μήνες σκυμμένος πάνω από την ExoDyne, μέχρι να την ολοκληρώσει. Απογεύματα και σαββατοκύριακα ξοδεύτηκαν όλα στη σχεδίαση και κατασκευή των απαραίτητων μερών. Μόνο την επένδυση της σέλας έκανε κάποιος άλλος και την ηλεκτροστατική βαφή. Η μοτοσυκλέτα έχει σαν βασικό κορμό ένα χειροποίητο κιβωτιόσχημο πλαίσιο που συνδέει σε ευθεία γραμμή το σημείο έδρασης του ψαλιδιού με τον λαιμό. Αυτός ακριβώς είναι κατά τους γκουρού των πλαισίων ο ιδανικός τρόπος σύνδεσης των δύο αυτών κρίσιμων σημείων μιας μοτοσυκλέτας αλλά και ενός ποδηλάτου. Το πλαίσιο παίζει όμως και τον ρόλο «συσκευασίας» των 48 μικρών μπαταριών ιόντων λιθίου (LiPo) που είναι συνδεδεμένες σε ένα σύνολο 100V και 32Ah. Η συστοιχία μπορεί να αποδώσει ως και 600A όμως έχει περιοριστεί εξεπίτηδες στα 200A. Το βάρος της είναι 21,8κ. Οι μπαταρίες λιθίου, που συναντάμε και στα κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούν ένα πολυμερές σαν ηλεκτρολύτη αντί του πιο συνηθισμένου υγρού. Χρησιμοποιούνται λόγω χαμηλού βάρους και υψηλής ενεργειακής πυκνότητας στα κινητά, τους φορητούς υπολογιστές και… τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Την κίνηση παρέχει ένα ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης 11 κιλοβάτ ενσωματωμένο στην πλήμνη του πίσω τροχού, κατασκευής EnerTrac. Χρησιμοποιεί τον ελεγκτήρα Gen 4 της Sevcon. Όπως εξηγεί ο Άλαν, επειδή το ηλεκτρομοτέρ έχει εξωπραγματικά χαρακτηριστικά ροπής, η προσθήκη ενός κιβωτίου ταχυτήτων θα ήταν ανούσια.



Δύο παλιότερες Suzuki δώρισαν γενναιόδωρα κάποια όργανά τους, ένα RMZ 250 του 2005 το πιρούνι, ένα RM 125 του 1995 τον λαιμό και το ψαλίδι. Όλα τα άλλα αποτελούν έργο χειρός του Άλαν –περιλαμβανομένων της δομής που στηρίζει το αμορτισέρ και το αποστεωμένο πλαίσιο-χωροδικτύωμα. Οι τροχοί τώρα είναι της Warp 9 που περηφανεύεται ότι φτιάχνει τις καλύτερες ζάντες στον κόσμο. Το εμπρός φρένο είναι της Brembo, το πίσω στάνταρ Suzuki RM. Όλα τα φέροντα μεταλλικά μέρη συγκρατούνται από βίδες τιτανίου της ProBolt, ενώ όσα κάνουν ελαφρύτερη δουλειά από τις αλουμινένιες της ίδιας εταιρείας. Ανθρακονήματα χρησιμοποιήθηκαν όπου ήταν δυνατόν. Γι’ αυτό το συνολικό βάρος δεν ξεπερνά τα 112,3 κιλά. Λειτουργία κονσόλας προσφέρει ένα πολυόργανο της CycleAnalyst, στο οποίο απεικονίζονται η ταχύτητα, τα αμπέρ, η ροή εκφόρτισης και πολλές άλλες πληροφορίες. Η μοτοσυκλέτα έχει τελική πάνω από 90χαω και στην τωρινή της μορφή προσφέρει αυτονομία 30 χλμ. Φτιαγμένη με πολύ υψηλά στάνταρ ποιότητας και φινιρίσματος η ExoDyne θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί έργο μιας ομάδας ικανών τεχνολόγων – μηχανολόγων και όχι ενός ορθοπεδικού κτηνιάτρου – έστω και χειρουργού. Ο ανήσυχος Άλαν εστιάζει τώρα στο επόμενο πρότζεκτ του, το οποίο σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με τα έσοδα από την πώληση της ExoDyne. Μόλις έχουμε κάποιο νεότερο, να είστε σίγουροι πως θα επανέλθουμε. Στο μεταξύ θα σάς αποκαλύψουμε το μυστικό της κατασκευής της ExoDyne. Ο Άλαν Κρος είναι μάστερ του Τζένγκα, του παιχνιδιού με τα ξύλινα τουβλάκια. Αφού κατασκεύασε λοιπόν μια κανονική μοτοσυκλέτα ο Κρος άρχισε να αφαιρεί όλα τα μη απαραίτητα κομμάτια, ώσπου έμεινε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε – με τα ελάχιστα τουβλάκια για να μην καταρρεύσει το σύνολο. Που να το φανταζόταν κανείς… newsbeast loading…

