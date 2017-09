Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Μια υγιεινή, εναλλακτική συνταγή. Υλικά για 4 άτομα 4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα

1 πακέτο κανελόνια άβραστα

1 πακέτο σπανάκι κατεψυγμένο

διάφορα κίτρινα τυριά που να λιώνουν

2 σκελίδες σκόρδο

λίγο λάδι για το τσιγάρισμα

λίγο άνηθο, αλάτι, πιπέρι

1 κουταλάκι ζάχαρη

150 γραμμάρια τυρί κρέμα

100 γραμμάρια μανιτάρια ψιλοκομμένα

250 γραμμάρια τυρί ρικότα

2-3 φρέσκες ώριμες ντομάτες τριμμένες Εκτέλεση Σοτάρετε σε μια κατσαρόλα τα μισά κρεμμυδάκια και τη μια σκελίδα σκόρδο σε μία κατσαρόλα. Ρίχνετε και το σπανάκι να τσιγαριστεί και να πιει ελαφρώς τα υγρά του. Ρίχνετε την μισή ποσότητα από το τυρί ρικότα, το τυρί κρέμα, τα μανιτάρια, αλατοπιπερώστε και τ’ αφήνετε να πάρουν 2-3 βράσεις. Πριν τα αποσύρετε από τη φωτιά ρίχνετε τον άνηθο. Τα αφήνετε σε μια μεριά να κρυώσει και σε ένα τηγανάκι ρίχνετε λίγο λάδι και τα υπόλοιπα κρεμμύδια με το σκόρδο. Τσιγαρίζετε ελαφρά και ρίχνετε τις ντομάτες. Αλατοπιπερώστε, ρίχνετε τη ζάχαρη και αφήνετε να δέσει λίγο αλλά να έχει αρκετά υγρά. Μόλις κρυώσει το σπανάκι, ρίχνετε μπόλικο τυρί, 2 κουταλάκια από τη σάλτσα ντομάτας και ανακατεύετε. Σε ένα ταψί, βάζετε λίγη από τη σάλτσα ντομάτας κάτω και αρχίστε να γεμίζετε τα κανελόνια με το μείγμα σπανάκι-τυρί με την βοήθεια ενός κορνέ σακούλας. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180 βαθμούς. Μόλις τελειώσετε με το γέμισμα, περιχύνετε τα κανελόνια με την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας, ρίχνετε και το υπόλοιπο τυρί ρικότα, σκεπάζετε με αλουμινόχαρτο και ψήνετε για περίπου 30 λεπτά. Τα κανελόνια δεν χρειάζονται βράσιμο πριν το γέμισμα γιατί μαγειρεύονται στον φούρνο μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. newsbeast loading…

