Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ακόμη και ο άνθρωπος που έχει διατελέσει «πλανητάρχης» και έχει διαχειριστεί κρίσεις, μπορεί να βιώσει το… δράμα του πατέρα και να «λυγίσει» αποχαιρετώντας την κόρη του.



Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε ότι τον πλημμύρισε η συγκίνηση όταν μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, πήγαν τη 19χρονη Μαλία στο Χάρβαρντ, τον Αύγουστο. «Για όλους εμάς που έχουμε κόρες, όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Αφησα την Μαλία στο κολέγιο και έλεγα στο ζεύγος Μπάιντεν ότι ήταν για εμένα σαν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς», δήλωσε σε εκδήλωση ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Τουλάχιστον όμως συγκρατήθηκε όσο ήταν ακόμη δίπλα στην κόρη του.



«Ημουν υπερήφανος που δεν έκλαψα μπροστά της. Αλλά επιστρέφοντας, οι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας κοιτούσαν μπροστά, προσποιούμενοι ότι δεν με ακούν που εγώ ρουφούσα και φυσούσα τη μύτη μου. Ηταν δύσκολο», παραδέχθηκε. iefimerida loading…

