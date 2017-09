Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Έτοιμη να ταράξει τα… τεχνολογικά νερά και να ρίξει στην αγορά κάτι που μέχρι και πριν λίγα χρόνια φαινόταν αδιανόητο, είναι η Samsung! Όπως έγινε γνωστό ο κορεάτικος τεχνολογικός κολοσσός πήρε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Κορέας, πιστοποίηση για μία συσκευή με ίδια κωδική ονομασία (SM-G888N0) που στο παρελθόν αφορούσε το foldable smartphone της εταιρίας.



Η ύπαρξη μιας τέτοιας πιστοποίησης, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματα πως η Samsung θα κυκλοφορήσει μία τέτοια συσκευή άμεσα. Η ίδια η εταιρεία άλλωστε δουλεύει την ιδέα ενός smarphone με οθόνη που διπλώνει από το 2012. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι πως πλέον δεν υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα που τότε θεωρούνταν τροχοπέδη.



Η οικονομική ανάκαμψη και η αποδοχή των Galaxy S8 και Note 8 αφήνουν στην Samsung περιθώρια να ασχοληθεί πλέον με αυτό το project κι έτσι δικαιολογημένα ο επικεφαλής του τμήματος φορητών συσκευών της Samsung, DJ Koh, κατά την παρουσίαση του Galaxy Note 8 δήλωσε ότι ένα smartphone με οθόνη που διπλώνει θα πρέπει να αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 27th, 2017 at 14:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.