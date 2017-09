Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Μία θέση χαμηλότερα διολίσθησε φέτος η Ελλάδα στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με την έκθεση Global Competitiveness Report 2017–2018. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του World Economic Forum, η Ελλάδα έπεσε στην 87η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πίσω από χώρες όπως η Αλγερία, η Σρι Λάνκα, αλλά και χώρες των Βαλκανίων, όπως η Αλβανία (βρίσκεται στην 77η θέση) και η Βουλγαρία.



Η γενική βαθμολογία της Ελλάδας είναι 4,02 (με άριστα το 7), από 4 που ήταν στην αμέσως προηγούμενη έκθεση, όταν η χώρα μας βρισκόταν στην 86η θέση. Συγκριτικά, το προπερασμένο έτος η Ελλάδα βρισκόταν στην 81 θέση, γεγονός που δείχνει μια σταθερά πτωτική πορεία Οι πλέον προβληματικοί παράγοντες για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με την έκθεση, οι φορολογικοί συντελεστές, η γραφειοκρατία, οι φορολογικοί κανόνες, η πολιτική αστάθεια, η κυβερνητική αστάθεια, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά και η διαφθορά. Η Ελλάδα είναι μία χώρα φόρων Η χώρα μας είναι παγκόσμιος ουραγός στην επίδραση της φορολογίας στα κίνητρα για επενδύσεις, ενώ καταλαμβάνει την 115η θέση όσον αφορά τις επιπτώσεις των κρατικών κανονισμών στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό. Οι αναλυτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εκτιμούν, ενδεικτικά, ότι πάνω από το 50% των κερδών των μίας επιχείρησης καταλήγουν σε φόρους. Ανάλογα κακές είναι οι επιδόσεις στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, όπου η χώρα μας είναι προτελευταία στο κατά πόσον η φορολόγηση επηρεάζει τη βούληση για απασχόληση και στην τελευταία εικοσάδα όσον αφορά στη δυνατότητα να προσελκύει και να συγκρατεί ταλαντούχους εργαζόμενους. Το δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο για το επιχειρείν είναι η αναποτελεσματική κρατική γραφειοκρατία, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην τελευταία επτάδα στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, στην αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης στην διευθέτηση διαφορών και στο «βάρος» των κρατικών ρυθμίσεων.



Αποκαλυπτική είναι και η θέση που παίρνει η Ελλάδα με βάση τους 12 πυλώνες που εξετάζονται στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά τους θεσμούς καταλαμβάνουμε την 87η θέση.

Στις υποδομές βρισκόμαστε στην 38η θέση.

Στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην 117η θέση.

Στην υγεία και τη βασική εκπαίδευση στη 48η θέση.

Στην ανώτερη εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση στην 44η θέση.

Με βάση την αποδοτικότητα της αγοράς προϊόντων στην 93η θέση.

Με βάση την αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας στην 110η θέση.

Στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών στην 133η θέση.

Στην τεχνολογική ετοιμότητα στην 50ή θέση.

Με βάση το μέγεθος αγοράς στην 58η θέση.

Στην επιχειρηματική εξέλιξη στην 73η θέση.

Στην καινοτομία στην 75η θέση.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 καλύπτει 137 οικονομίες και υπολογίζει τον βαθμό ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας, βάσει ενός συνόλου θεσμών, πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ελβετία, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη.

