Σεπτέμβριος 27th, 2017

Ενα σημαντικό κίνητρο για να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποφάσισε να δώσει το Ντουμπάι στους οδηγούς προσφερόντάς τους δωρεάν πάρκινγκ παντού.



Στην πόλη με τις οδικές οδούς των 14 λωρίδων κυκλοφορίας και τους απόλυτα εξαρτώμενους από τα αυτοκίνητά τους πολίτες, η ανάγκη για μείωση των ρύπων είναι επιτακτική. Με στόχο μέχρι το 2020 να κυκλοφορούν στους δρόμους τουλάχιστον 32.000 αυτοκίνητα και 42.000 μέχρι το 2013, η Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδατος του Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόφαση αυτή την Κυριακή σε ειδική συνέντευξη τύπου. Για αυτό το σκοπό το 2015 εγκατέστησε 100 σταθμούς φόρτισης σε όλη την πόλη ενώ σκοπεύει να προσθέσει ακόμη 100 μέχρι το τέλος της χρονιάς.



Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι χώρες της Μέσης Ανατολής που παράγουν αργό πετρέλαιο μετατοπίζονται προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βοηθήσουν στη μείωση της εγχώριας χρήσης πετρελαίου και να διατηρήσουν περισσότερο πετρέλαιο για εξαγωγές. Η Telsa, η οποία εξειδικεύεται στα αυτοκίνητα που λειτουργούν με μπαταρία, άνοιξε τον πρώτο του εκθεσιακό χώρο στο Ντουμπάι τον Ιούλιο, καθώς η νέα αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων διαμορφώνεται παγκοσμίως. iefimerida loading…

