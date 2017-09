Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε δύο ειδών διατροφικές διαταραχές. Την ανορεξία και την βουλιμία. Ενα όμως αναδυόμενο φαινόμενο, η διαβουλιμία, κάνει την εμφάνισή του και συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές για την υγεία.



Παρόλο που ακόμη δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τους γιατρούς και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως διατροφική διαταραχή, η διαβουλιμίαείναι γεγονός και μάλιστα πολύ επικίνδυνη για την υγεία. Πρόκειται για την εμφάνιση της βουλιμικής διαταραχής σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαβήτη. Η διαβουλιμία, δηλαδή, διαπιστώνεται σε ανθρώπους που είναι διαβητικοί, οι οποίοι αποφεύγουν τις ενέσεις ινσουλίνης με σκοπό να χάσουν βάρος ή να μην πάρουν επιπλέον κιλά. Άκρως επικίνδυνο αν σκεφτεί κανείς πως η παράλειψη των ενέσεων ινσουλίνης, οι οποίες στους διαβητικούς με διαβήτη τύπου 1 είναι απαραίτητες για να παραμείνουν στη ζωή, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο κώμα και στο θάνατο.



Η διαβουλιμία είναι συχνότερη στα άτομα με διαβήτη τύπου 1 (νεανικός διαβήτης) παρά στα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Έρευνες έχουν συμπεράνει ότι η διαταραχή αυτή είναι συχνότερη στιςγυναίκες παρά στους άντρες. Εκτιμάται ότι μπορεί να εμφανιστεί σε ποσοστό έως και 35% των διαβητικών γυναικών. Δείτε στο βίντεο το ρεπορτάζ που έκανε το BBC για την διαβουλιμία:

Τα προειδοποιητικά σημάδια της διαβουλιμίας κυρίως είναι οι συχνές αυξομειώσεις του βάρους, η αποφυγή της επίσκεψης στον γιατρό για έλεγχο του σακχάρου, η έντονη ανησυχία για το σωματικό βάρος, οι επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις και μυκητιάσεις των γεννητικών οργάνων και η υψηλή μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Η παράλειψη των ενέσεων ινσουλίνης ή η σκόπιμη λήψη μικρότερης δόσης θεωρητικά μπορεί να αποτρέψει την αύξηση των αποθεμάτων λίπους, ωστόσο σημαίνει επίσης ότι δεν ρυθμίζονται επαρκώς τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Η διαταραχή αυτή κρίνεται άκρως επικίνδυνη καθώς μακροπρόθεσμα, η ανεπαρκής λήψη ινσουλίνης μπορεί να οδηγήσει σε διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια, νεφροπάθεια ή κώμα ή και στο θάνατο. bovary loading…

