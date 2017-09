Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Γάλλοι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν 35χρονο ασθενή που βρισκόταν σε κώμα επί 15 χρόνια και να αποκαταστήσουν σε σημαντικό βαθμό τη συνειδητότητα του, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο Current Biology.



Ένα τροχαίο στα 20 του χρόνια άφησε τον νεαρό Γάλλο ασθενή σε κατάσταση «φυτού» για 15 χρόνια. Ωστόσο, η ομάδα των Γάλλων νευροχειρουργών κατάφερε να επαναφέρει τον 35χρονο σήμερα ασθενή, εμφυτεύοντας στον θώρακά του έναν νευροδιεγέρτη, βοηθώντας τον να αποκτήσει και πάλι, σε κάποιο βαθμό, επαφή με το περιβάλλον. Η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, όπως ονομάζεται η διαδικασία, χρησιμοποιείται ήδη για άτομα με επιληψία και κατάθλιψη.



Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση αμφισβητεί την επικρατούσα μέχρι σήμερα άποψη ότι αν εάν ένας ασθενής μείνει σε κατάσταση «φυτού» περισσότερο από 12 μήνες, η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. iefimerida loading…

