Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την ξαφνική απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την Χρυσή Αυγή ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (26-09-2017) ο βουλευτής Εύβοιας, Νίκος Μίχος, ο οποίος άφησε αιχμές κατά του Νίκου Μιχαλολιάκου και για τον τρόπο συγκρότησης, δράσης και λειτουργίας του κόμματος… Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του, η «κωλυσιεργία έδωσε το δικαίωμα ουσιαστικά στους εχθρούς του κινήματος να δυναμώσουν και από τη μία να αλώσουν τον κομματικό μηχανισμό κι από την άλλη έπαψε να αφουγκράζεται όλους αυτούς που «μάτωσαν» για να φτάσει η Χρυσή Αυγή εκεί που έφτασε».

«Δόθηκε βήμα σε τυχοδιώκτες, αλλοιθωρίζοντες καιροσκόπους και τυχάρπαστους όψιμους εθνικιστές της πλάκας και της αρπαχτής», γράφει σε άλλο σημείο και επισημαίνει πως «τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει ένας ανηλεής πόλεμος κατά των ιστορικών στελεχών του κινήματος», και καταλήγει: «Σε αυτό το συνοθύλευμα που παίρνει τη θέση της Χ.Α. που αγάπησα, ΕΓΩ δεν έχω καμμία θέση. Η αξιοπρέπειά μου είναι σημείο αδιαπραγμάτευτο γι’ αυτό και αποφάσισα με βαριά καριδά να αποχωρήσω. (…) Θα συνεχίζω τον αγώνα μου ως ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι να πάψουν οι δικαστικές διώξεις. (…) Οι ρουφιάνοι, οι κακεντρεχείς, οι όψιμοι εθνικιστές σίγουρα θα θελήσουν να με διαβάλλουν με κακοήθειες… Δεν με αγγίζουν, δεν με φοβίζουν, δεν με πτοούν γιατί ξέρω πως (δυστυχώς) θα με δικαιώσει ο χρόνος». Για όλα αυτά, ενημερώνει ότι «με βαριά καρδιά» αποφάσισε να αποχωρήσει. Υπενθυμίζεται ότι ο Νικός Μίχος, όπως και τα περισσότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, είναι κατηγορούμενος στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση.

iefimerida

