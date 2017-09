Σεπτέμβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από την Κοζάνη ξεκίνησε, όπως φαίνεται, η εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιλογής των σημαιοφόρων των παρελάσεων μέσα από κλήρωση και όχι με βάση τη βαθμολογία τους, την οποία έχει αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας από τη φετινή σχολική περίοδο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κληρώσεις, με βάση τη σχετική εγκύκλιο, για την επέτειο απελευθέρωσης της Κοζάνης στις 11 Οκτωβρίου, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες της πόλης τις αμέσως επόμενες ημέρες. Με το… “καλημέρα” της νέας διαδικασίας, ωστόσο, δημιουργήθηκε και το πρώτο ζήτημα, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, τις έντονες αντιδράσεις γονέων στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης πυροδότησε η ανάδειξη (μέσω της κλήρωσης πάντα) ως σημαιοφόρου, μαθητή με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος έχει χαμηλή επίδοση στη βαθμολογία, σε σχέση με τους περισσότερους συμμαθητές του.

Όπως αναφέρουν στο Kozanimedia γονείς μαθητών, σκέφτονται ακόμη και το να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους τη συμμετοχή στην παρέλαση της 11ης Οκτωβρίου, με τους ίδιους να εστιάζουν κυρίως στη χαμηλή βαθμολογία του εν λόγω μαθητή, τον οποίο χαρακτρίζουν ως “παντελώς αδιάφορο για τα μαθήματα) και όχι στην καταγωγή του από τη γειτονική χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, δε λείπουν και οι (λίγοι πάντως) γονείς εκείνοι που (όπως δυστυχώς έχουμε δει και σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν) χρησιμοποιούν ως επιχείρημα την καταγωγή του παιδιού από την Αλβανία, ζητώντας “να σηκώσει τη σημαία μαθητής που γεννήθηκε στην Ελλάδα”… Ο εν λόγω μαθητής θα είναι ο σημαιοφόρος του σχολείου του τόσο στην παρέλαση της 11ης, όσο και σε εκείνη της 28ης Οκτωβρίου. Να σημειωθεί πως και για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου κληρώθηκε (ανάμεσα σε συνολικά 60 μαθητές) επίσης μαθήτρια από την Αλβανία, για την οποία, ωστόσο, δε φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με γονείς μαθητών, πρόκειται για ένα κορίτσι που προσπαθεί φιλότιμα στο σχολείο, σε αντίθεση με τον συμμαθητή της, ο οποίος, όπως λένε χαρακτηριστικά, “δε φέρνει ούτε τα βιβλία του”. Ο προϊστάμενος, πάντως, της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Γιάννης Γκαμπούρας, με τον οποίο επικοινώνησε το Kozanimedia, αφού σημείωσε πως δεν έχει ακόμη ενημερωθεί σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, ξεκαθάρισε πως η ανάδειξη των σημαιοφόρων και παραστατών και για την 11η, αλλά και για την 28η Οκτωβρίου, θα γίνει με βάση τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και μόνο, όπως ορίζει, άλλωστε, και ο Νόμος. kozanimedia

