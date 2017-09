Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Η Volvo Cars παρουσίασε το XC40, την ολοκαίνουργια πρότασή της στην κατηγορία των compact premium SUV. Ένα μοντέλο αντισυμβατικό, με παιχνιδιάρικη διάθεση και χαρακτήρα.



Η άφιξη του XC40 σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Volvo έχει τρία πολύ φρέσκα, πολύ μοντέρνα SUV διαθέσιμα σε παγκόσμια κλίμακα, τα XC90, XC60 και XC40. Η τόσο ισχυρή παρουσία στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου, προλειαίνει το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη όσον αφορά στην κερδοφορία και τις πωλήσεις της. Tο νέο XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που βασίζεται στη νέα Σπονδυλωτή Κόμπακτ Αρχιτεκτονική- CMA (Compact Modular Architecture), η οποία θα αποτελέσει τη βάση και για τις άλλες εκδόσεις που θα συμπληρώσουν τη Σειρά 40, ανάμεσά τους και πλήρως ηλεκτροκίνητα οχήματα.

«Το XC40 αντιπροσωπεύει την πρώτη μας είσοδο στην κατηγορία των compact SUV. Διευρύνει την απήχηση της μάρκας μας και την οδηγεί σε μια νέα κατεύθυνση», δήλωσε ο Χάκαν Σάμουελσον (Håkan Samuelsson), Πρόεδρος και CEO της Volvo Cars.

Όσον αφορά στην τεχνολογία, το XC40 φέρνει στην κατηγορία των compact SUV τις βραβευμένες τεχνολογίες ασφάλειας, συνδεσιμότητας, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας που είναι γνωστές από τις Σειρές 90 και 60. Αυτές οι τεχνολογίες καθιστούν το XC40 ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα compact premium SUV της αγοράς. Εκτός άλλων, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού στο XC40 περιλαμβάνουν το Pilot Assist, το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης της Volvo, την τελευταία γενιά του City Safety, την τεχνολογία Run-off Road Protection για αποτροπή της εξόδου από το δρόμο ή μετριασμό των συνεπειών της καθώς και κάμερα 360 μοιρών που βοηθά τον οδηγό σε μανούβρες σε μικρούς χώρους στάθμευσης. Παράλληλα το XC40 διαθέτει και το σύστημα Cross Traffic Alert το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου για να ελέγχει την κάθετα διερχόμενη κυκλοφορία κατά την κίνηση με όπισθεν-έξοδο από χώρο στάθμευσης και να προειδοποιεί τον οδηγό για τυχόν διέλευση άλλου οχήματος. Πλέον, το σύστημα διαθέτει και αυτόματο φρενάρισμα για την αποτροπή μίας ενδεχόμενης σύγκρουσης. Το XC40 προσφέρει επίσης μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην αποθήκευση μέσα στο αυτοκίνητο. Η ευφυής εσωτερική σχεδίαση εξασφαλίζει στους οδηγούς του περισσότερο λειτουργικό χώρο αποθήκευσης στις πόρτες και κάτω από τα καθίσματα, έναν ειδικό χώρο για κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης παροχής ασύρματης φόρτισης, έναν πτυσσόμενο γάντζο για μικρές τσάντες κι ένα αφαιρούμενο καλαθάκι άχρηστων αντικειμένων στην κονσόλα του τούνελ.

Φυσικά άνετοι είναι και οι χώροι του τόσο για επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους, με το μέγεθος του πορτμπαγκάζ να ξεκινά από τα 460 λίτρα και να μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.336.



Το XC40 θα διατίθεται με μία πληθώρα από βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, της οικογένειας προηγμένων κινητήριων συστημάτων της Volvo με την ονομασία Drive-E. Η εκκίνηση θα γίνει με τον κινητήρα βενζίνης T5 των 247 ίππων καθώς και με το diesel D4 των 190 ίππων. Και οι δύο είναι τετρακύλινδροι, turbo, συνδυάζονται αποκλειστικά με τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, ενώ στην πορεία θα υπάρξουν και υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ενώ. Παράλληλα το XC40 θα είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που θα κινείται από το νέο 3κύλινδρο κινητήρα της.

Η παραγωγή του νέου XC40 ξεκινά το Νοέμβριο στο εργοστάσιο της Volvo Cars, στο Γκεντ του Βελγίου, ενώ στην Ελλάδα το XC40 αναμένεται την άνοιξη του 2018.

