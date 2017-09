Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Οσοι φοβούνται ότι ο ΟΠΕΚ θα πλημμυρίσει με πετρέλαιο την αγορά την επόμενη χρονιά, μάλλον κάνουν λάθος και καλύτερα να προετοιμαστούν για έλλειψη, σύμφωνα με τη Citigroup. Πέντε χώρες του καρτέλ (Λιβύη, Νιγηρία, Βενεζουέλα, Ιράν και Ιράκ) μπορεί ήδη να αντλούν το μέγιστο που μπορούν φέτος, τόνισε σε συνέντευξή του ο Εντ Μορς, παγκόσμιος επικεφαλής στην τράπεζα για τα εμπορεύματα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.



Αντί μιας ανόδου στην παραγωγή, υπάρχει ο κίνδυνος πίεσης στην αγορά ήδη από το 2018, λόγω αυτών των χωρών και κυρίως εξαιτίας της πιο αδύναμης επένδυσης σε εξερεύνηση και ανάπτυξη, εξήγησε ο ειδικός. «Ο φόβος στην αγορά είναι πως η παραγωγή του ΟΠΕΚ θα αυξηθεί δραματικά», τόνισε ο Μορς στο περιθώριο του S&P Global Platts APPEC Conference. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «θα μπορούσε να εμφανιστεί έλλειμμα στην προσφορά, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφικτή αγορά».



«Βλέπουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις πως δεν είναι οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, δεν είναι οι ανεξάρτητες πετρελαϊκές εταιρίες που μένουν πίσω σε νέες επενδύσεις, αλλά είναι χώρες του ΟΠΕΚ που μένουν πίσω, ιδιαίτερα αυτές οι πέντε», διευκρίνισε ο Μορς. Οπως υπογράμμισε, στο Ιράν οι επενδυτές ίσως είναι ευάλωτοι στις αμερικανικές κυρώσεις. Παράλληλα, οι όροι των συμβολαίων του Ιράκ δεν είναι ανταγωνιστικοί, τη στιγμή που μεγάλες εταιρείες ενέργειας, όπως οι Lukoil και Royal Dutch Shell, είτε έχουν αποσυρθεί από πρότζεκτ είτε παραπονιούνται για την υποχώρηση στις επενδύσεις. Η Λιβύη και η Νιγηρία έχουν επαναφέρει όση περισσότερη παραγωγή μπορούν, κατέληξε ο Εντ Μορς. iefimerida loading…

