Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν διοργανώνει τό Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 Ἐπιστημονική Ἡμερίδα γιά τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενῶν Αἰμιλιανό Λαζαρίδη μέ θέμα: “ Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυς Αἰμιλιανός Μητροπολίτης Γρεβενῶν, 1877- 2017, 140 χρόνια ἀπό τή γέννησή του ”, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-9-2017 “Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυς Αἰμιλιανός Μητροπολίτης Γρεβενῶν, 1877- 2017, 140 χρόνια ἀπό τή γέννησή του ” 7.30 – 10.30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ 11.30 π.μ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 12 μ.μ. 12.45 μ.μ. ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΟΣ –ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. Ἀλέξανδρος Τζιόλας, Ἱστορικός – Ἐρευνητής. Παρουσίαση ἱστορικοῦ, ἀρχειακοῦ φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ. 1 – 1.45 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ: κ. Μιχαἠλ Τρίτος, Καθηγητής Α.Π.Θ.1. κ. Ἀθανάσιος Καραθανάσης, Ὁμότιμος καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν. «Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ«. 2. π. Χρῆστος Φιλιώτης-Βλαχάβας, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ. «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ«. 3. κ. Ἀπόστολος Παπαδημητρίου, Συγγραφέας –

Ἱστορικός Ἐρευνητής. «Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΤΟΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ«. 5.45 – 6.30 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ: κ. Ἀθανάσιος Καραθανάσης,Ὁμότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.1. κ. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Α.Π.Θ. «Ἡ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ«. 2. κ. Μιλτιάδης Παπανικολάου, Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. «Ο ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΜΝΗΜΗ«. 3. κ. Ἰωάννης Μπάκας, Ἐπίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. «Ο ΠΕΤΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1909-1911«. 6.30 – 6.45 μ.μ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 6.45 – 7.15 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ: π. Χρῆστος Φιλιώτης-Βλαχάβας,Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 1. κ. Ἀντώνιος Ν. Παπαβασιλείου, Συγγραφέας – Γραμματέας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν. ««ἙΜΕΙΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» – ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ». 2. κ. Σωτήριος Μπαλατσούκας, Καθηγητής Ἀνωτάτης Ἐκκλ. Ἀκαδημίας Θεσ/νίκης. «ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ«. 7.15 – 8 μ.μ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

