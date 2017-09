Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχει τρόπος, και μάλιστα εύκολος, που μπορείς να μειώσεις 1.400 θερμίδες την εβδομάδα από την διατροφή σου, χωρίς καν να κοπιάσεις παραπάνω στο γυμναστήριο.



Το να βρεις έναν εύκολο τρόπο να καταναλώσεις λιγότερες θερμίδες αποτελεί συχνά έναν ανέφικτο στόχο. Η αλήθεια είναι ότι στις δίαιτες είναι πολύ κουραστικό όχι μόνο να μετράς τις ποσότητες που τρως, αλλά να πρέπει να μετράς και τις θερμίδες! Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις ανακάλυψαν όμως έναν τρόπο που μπορεί κανείς να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνει εδβομαδιαία χωρίς να στερηθει το φαγητό και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να καθίσει περισσότερη ώρα στο γυμναστήριο. Ολο το «κλειδί» της διατροφής μας βρίσκεται στη κατανάλωση του απλού νερού που μπορεί να αποτελεί την λύση για να κόψει κανείς μέχρι και 1.400 θερμίδες! Για την έρευνά τους, οι επιστήμονες εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειες περισσοτέρων από 18.000 Αμερικανών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Διατροφής από το 2005 μέχρι το 2012.



Στους συμμετέχοντες είχε ζητηθεί να καταγράφουν τι και σε τι ποσότητα φαγητού έτρωγαν και έπιναν όλο το 24ωρο. Αφού ανέλυσαν τα δεδομένα, ανακάλυψαν ότι όταν οι άνθρωποι προσέθεταν μία μέχρι και τρεις κούπες νερό στη διατροφή τους, μείωναν την πρόσληψη μέχρι και 205 έξτρα θερμίδων την ημέρα, κυρίως από ανθυγιεινές τροφές και σακχαρούχα ποτά. Και επειδή οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, πρόκειται για 1.400 θερμίδες την εβδομάδα. Μάλιστα η έρευνα έδειξε πως όσοι έπιναν νερό λάμβαναν και λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, αλάτι, ζάχαρη και χοληστερίνη, γεγονός που σημαίνει ότι η διατροφή τους εκείνη την ημέρα ήταν πιο υγιεινή στο σύνολό της. Κάποιοι που έπιναν ένα ποτήρι νερό πριν από το γεύμα, τους βοηθούσε να αισθανθούν πιο χορτάτοι και έτσι έτρωγαν λιγότερο. Επιπλέον, όσοι προτιμούσαν παγωμένο νερό έκαιγαν ακόμα περισσότερες θερμίδες καθώς όταν εισέρχεται στο σώμα χρειάζεται να πάρει τη θερμοκρασία του σώματος, ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια για να πετύχει την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και κατανάλωση περισσότερων θερμίδων. Και μια μικρή συμβουλή: Αν δεν σου αρέσει και τόσο πολύ να πίνεις νερό, μπορείς να του προσθέσεις αγγούρι ή λεμόνι για να το κάνεις πιο γευστικό. bovary loading…

