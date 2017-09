Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Πόσες και πόσες φορές δεν έχει γίνει το πρωινό ξύπνημα του παιδιού σας πεδίο γκρίνιας και διαμάχης; Ιδού λοιπόν κάποιες μέθοδοι για να το κάνετε σχεδόν διασκεδαστικό! Να ανοίγετε προσεκτικά την πόρτα και να μπαίνετε αθόρυβα στο δωμάτιο του μικρού σας. Είναι ό,τι χειρότερο να ξυπνήσει απότομα από τη φασαρία που θα κάνετε!



Μπορεί να είναι δραστική λύση, όμως καλό είναι να αποφεύγετε να ανοίγετε τις κουρτίνες με το που μπαίνετε στο χώρο ή-ακόμα χειρότερα-να του τραβάτε τα σκεπάσματα. Το ξύπνημα πρέπει να γίνεται γλυκά και όμορφα για μια σειρά από λόγους! Όταν φτάσετε στην κούνια/κρεβάτι του, χαϊδέψτε το κεφαλάκι του και ψιθυρίστε του γλυκά λόγια. Έτσι, το πρωινό του ξύπνημα θα γίνει απολαυστικό και με τη λιγότερη δυνατή γκρίνια.



Να προγραμματίζετε το ξύπνημά του αρκετά έγκαιρα, προκειμένου να πάρει το μικρό σας το χρόνο του και να ξυπνήσει γλυκά, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και οι ετοιμασίες χωρίς πανικό. Ό,τι διαβάσατε παραπάνω είναι κάποιες ενδεικτικές προτάσεις. Από εκεί και πέρα, είναι αυτονόητο ότι μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε και να ανακαλύψετε πολλές ακόμα μεθόδους. newsbeast loading…

