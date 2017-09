Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Το απλό είναι το καλύτερο. Πρόκειται για μια βουτυράτη συνταγή ζυμαρικών η οποία απογειώνεται με μια σκορδάτη σάλτσα, φρέσκο βασιλικό, σπανάκι και παρμεζάνα.



Υλικά 1 πακέτο σπαγγέτι

6 κουταλιές βούτυρο

8 σκελίδες σκόρδο

Αρκετό βασιλικό και σπανάκι, ψιλοκομμένα, 3 φλυτζάνια περίπου

Αλάτι, πιπέρι, τυρί παρμεζάνα



Εκτέλεση Βράστε τα σπαγγέτι όπως λέει το πακέτο

Σε τηγάνι βάλτε το βούτυρο να λιώσει μαζί με το σκόρδο, ψιλοκομμένο για 3 λεπτά, σε χαμηλή φωτιά

Προσοχή να μη καεί ούτε το ένα ούτε το άλλο

Κόψτε το σπανάκι και τον βασιλικό και προσθέστε τα στα σουρωμένα σπαγγέτι, βάλτε μέσα και το βουτυρωμένο σκόρδο

Προσθέστε αλάτι και βάλτε τα στη φωτιά για 2 λεπτά ακόμη, ανακατέψτε να πάρουν αρώματα

Προσθέστε λίγο ακόμη βούτυρο στην κατσαρόλα και σερβίρετε με άφθονη παρμεζάνα iefimerida loading…

