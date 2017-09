Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Οι κουρτίνες του μπάνιου σας έχουν γεμίσει μύκητες και δεν ξέρετε πώς να τις καθαρίσετε;



Ακολουθήστε την παρακάτω συμβουλή για αποτέλεσμα που διαρκεί.

Εφαρμογή Μουλιάζετε την κουρτίνα σε νερό στο οποίο έχετε προσθέσει ένα φλιτζάνι αλάτι, για λίγες ώρες. Με αυτό τον τρόπο, η κουρτίνα θα καλυφθεί με το αλάτι και θα αποτρέψει τους μύκητες. Κάντε το αυτό κάθε τρεις μήνες. neadiatrofis loading…

