Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

«Μαχαίρι» στα δυσθεώρητα επιδόματα ανεργίας που εισέπρατταν μέχρι τώρα κάποια -λίγα ομολογουμένως- υψηλόβαθμα στελέχη που έχαναν τη δουλειά τους ετοιμάζεται να βάλει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.



Όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση το 2008, κάποιοι Γάλλοι τραπεζικοί που έχασαν τη δουλειά τους στο Λονδίνο επέστρεψαν στη Γαλλία για να εισπράξουν επιδόματα ανεργίας που ξεπερνούσαν τα 7.000 ευρώ τον μήνα.

Και μπορεί αυτό να είναι ένα ακραίο παράδειγμα της γενναιοδωρίας του γαλλικού κράτους πρόνοιας, αλλά είναι γεγονός ότι το επίδομα ανεργίας στη Γαλλία φτάνει μέχρι τα 7.130 ευρώ τον μήνα για δύο χρόνια (ή τρία αν κάποιος βρίσκεται κοντά στη σύνταξη). Μετά, λοιπόν, τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, ο 39χρονος Εμανουέλ Μακρόν έχει βάλει στόχο να φέρει τα πάνω και στα επιδόματα ανεργίας. Στόχος του είναι να «ενθαρρύνει» εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους να ξαναπιάσουν δουλειά πιο γρήγορα και να καλύψουν τις αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να επιτύχει αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «μια άνευ προηγουμένου μεταμόρφωση του κοινωνικού μοντέλου και της οικονομίας» στη Γαλλία.



Ωστόσο, όπως γράφει στην ιστοσελίδα του το Reuters, ο Μακρόν γνωρίζει καλά ότι οποιαδήποτε αλλαγή αφορά το ταμείο ασφάλισης ανεργίας και, κατά συνέπεια, τα επιδόματα είναι πιθανό να πυροδοτήσει έντονες διαμαρτυρίες και να εξοργίσει τους εργοδότες. Και τούτο διότι στη Γαλλία, συνδικάτα και εργοδότες αντιμετωπίζουν το ίδιο προστατευτικά το ισχύον σύστημα, το οποίο άλλωστε αποτελεί αντικείμενο από κοινού διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών κάθε δύο με τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αν και το μέγιστο επίδομα ανεργίας των 7.130 ευρώ προκαλεί ίλιγγο, αυτοί που καλύπτονται από το ταμείο ανεργίας Unedic -το οποίο ασφαλίζει 2,8 εκατομμύρια άτομα από συνολικό αριθμό ανέργων 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων- εισπράττουν παροχές που αντιστοιχούν στο 67% του προηγούμενου εισοδήματός τους, δηλαδή κάτι λιγότερο από τον μέσο όρο του 69% που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το επίδομα ανεργίας προέρχεται δε από την ασφάλεια που πληρώνουν έναντι του κινδύνου να χάσουν τη δουλειά τους όσο βρίσκονται στην αγορά εργασίας. iefimerida loading…

