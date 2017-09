Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εντονα φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φθάνοντας τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ ταυτόχρονα θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά και σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας δεν θα ξεπερνάει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές. Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου: «Τα πρωτοβρόχια έχουν ήδη από εχθές κάνει την εμφάνιση τους και μάλιστα σε περιοχές της ΒΑ Ελλάδας προκάλεσαν και αρκετά προβλήματα διότι κατά τόπους οι καταιγίδες είχαν ιδιαίτερη ένταση. Οι βροχές θα συνεχίσουν και για τις επόμενες ημέρες, αλλά, θα προστεθεί μέσα σε αυτό το σκηνικό και άλλη μια παράμετρος, ότι από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βοριάδων που στα πελάγη οι ριπές θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ τοπικά.

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν και μετά το Σαββατοκύριακο για αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, αλλού θα είναι ασθενείς και αλλού θα εκδηλώνονται πιο ισχυρές ή και με τη μορφή τοπικών καταιγίδων. Εκτιμώ ότι κατά διαστήματα θα επηρεάζονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός του μεγαλύτερου τμήματος των Δωδεκανήσων που δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη πιθανότητα για να λάβουν χώρα εκεί κάποιες βροχοπτώσεις. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ «ΚΟΚΤΕΪΛ» Από την Πέμπτη έως και τουλάχιστον το Σάββατο, ενώ οι βροχοπτώσεις θα απασχολούν -κατά διαστήματα- αρκετές περιοχές, τόσο του Ιονίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας, όσο και του δυτικού και νότιου Αιγαίου, θα προστεθεί και άλλη μια παράμετρος η οποία θα καταστήσει περισσότερο φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι (βοριάδες) σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου και της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας (βλέπε χάρτη) θα ενισχυθούν σημαντικά και μάλιστα θα πνέουν με εντάσεις 7-8 μποφόρ και ενδεχομένως ακόμη και 9 μποφόρ ως μέγιστες ριπές σε τοπικό επίπεδο στο ΒΑ Αιγαίο. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΒΡΟΧΟΘΥΕΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η σημαντική ενίσχυση των ανέμων στα 7-8 και τοπικά στα 9 μποφόρ, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα σε αρκετές από τις περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της λευκής καμπύλης του χάρτη, θα σημάνει και την έναρξη βροχοθύελλων, δηλαδή βροχοπτώσεων που θα εκδηλώνονται ταυτόχρονα με ισχυρούς ανέμους. Αυτά τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και του δυτικούς Αιγαίου. ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΒΟΡΙΑΔΕΣ ΘΑ ΡΙΞΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Από την Πέμπτη και έπειτα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση λόγω των βοριάδων που θα πνέουν πολύ ισχυροί στις περιοχές που σας προανέφερα αλλά και στα ορεινά-ημιορεινά του εσωτερικού κορμού της ηπειρωτικής Ελλάδας. και ειδικά, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ίσως να θυμίζει και ελαφρώς χειμώνα λόγω του ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας δεν θα ξεπεράσει καν τους 20°C. ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 1900 ΜΕΤΡΑ ΤΟ Σ-Κ Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου σε τοπικό επίπεδο θα εκδηλωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις μέσα στο ερχόμενο Σ-Κ (κυρίως στην κεντρική Ελλάδα) ακόμη και κάτω από το υψόμετρο των 1.900 μέτρων. Αυτό σημαίνει πως κάποιοι πολύ ορεινοί προορισμοί ή και χιονοδρομικά κέντρα θα βιώσουν Χριστουγεννιάτικες καιρικές συνθήκες εκείνες τις μέρες, έστω και για λίγο.

ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που έχω στη διάθεση μου αυτή τη στιγμή, οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν και μετά το πέρας αυτής της εβδομάδας. Για πόσες ημέρες ακόμη, δεν μπορώ να γνωρίζω. Όμως η τάση του καιρού δείχνει ότι θα είναι φθινοπωρινή και η αρχή τουλάχιστον της επόμενης εβδομάδας. Όπως και να έχει όμως, θα σας κρατώ ενήμερους για οτιδήποτε αλλάξει τις επόμενες ημέρες». iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 26th, 2017 at 23:08 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.