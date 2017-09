Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Όχι» στους 38 σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, λένε ο ένας μετά τον άλλο οι τοπικοί φορείς και οι επαγγελματίες, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε βάρος της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τη λειτουργία σταθμού διοδίων 10 χλμ έξω από τα Ιωάννινα και 29 χλμ από το Μέτσοβο, στην Παμβώτιδα Δροσοχώριου Ιωαννίνων και την λειτουργία σταθμών διοδίων στο Αρδάνιο Αλεξανδρούπολης και στην Μέστη Αλεξανδρούπολης. Μέχρι ώρας λειτουργούν 8 σταθμοί διοδίων, ωστόσο με κοινή υπουργική απόφαση προβλέπονται συνολικά 38 σταθμοί, 18 μετωπικοί και 20 πλευρικοί. Δήμοι, η περιφέρεια Ηπείρου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το Επιμελητήριο Έβρου, οι Ξενοδόχοι της Θράκης αλλά και επιχειρηματίες έχουν ήδη προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι τα επίμαχα τέλη τους προκαλούν οικονομική βλάβη, ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και οι εκεί τοπικοί φορείς υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλο εναλλακτικό οδικό δίκτυο για να αποφύγει κάποιος τα διόδια, ενώ τονίζουν ότι η υπέρμετρη καταβολή διοδίων είναι μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης, της επαγγελματικής ελευθερίας και παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, τα πολλαπλά διόδια πλήττουν τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, ενώ επικαλούνται την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία όπως λένε, απαγορεύει ρητά την ταυτόχρονη επιβολή διοδίων για τη χρήση του ίδιου οδικού τμήματος στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Επίσης τονίζουν ότι για την κατασκευή των νέων σταθμών διοδίων δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ούτε υπάρχουν οι απαιτούμενες επιστημονικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και επισημαίνουν την αναγκαιότητα απαλλαγής των μονίμων κατοίκων από την υποχρέωση καταβολής διοδίων για τις εντός και πέριξ των νομών μετακινήσεις των κατοίκων, επιχειρηματιών. iefimerida

