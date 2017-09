Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Γρεβενών σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια και την ΔΕΥΑ Γρεβενών με θέμα:

Ποτάμια συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00π.μ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Η ΑΦΙΣΑ:





