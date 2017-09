Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ.Γιώργος Δασταμάνης υποδέχτηκε στο γραφείο του ,

σήμερα Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, Αντιπύραρχο κ.Πολύκαρπο Τριάντη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την συνεργασία του Δήμου Γρεβενών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών, αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση τους , ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του.

