Σεπτέμβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα, το 85,5% πιστεύει ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα – 80% εκτιμά ότι τα πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση – Το 53,5% θεωρεί ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ευθύνεται για τη ρύπανση το Σαρωνικό Σε διψήφιο ποσοστό έχει παγιωθεί το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη. Στη σφυγμομέτρηση η ΝΔ εμφανίζει διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου έναντι του κυβερνώντος κόμματος, που πάντως έχει μειωθεί κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ΠΑΜΑΚ, ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη αναδεικνύεται σε τρίτη πολιτική δύναμη σε πεντακομματική Βουλή. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης (85,5%) εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα λάβει και νέα μέτρα και ότι τα πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση (80%), ενώ θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις στη χώρα (75%). Το 58,5% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης, ενώ για το ναυάγιο στο Σαρωνικό κόλπο και τη ρύπανση που προκάλεσε το 53,5% θεωρεί ότι ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής φέρει πολιτική ευθύνη. Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5% (έναντι 33% στην προηγούμενη σφυγμομέτρηση), ο ΣΥΡΙΖΑ 17,5% (από 15%), 7,5% σημειώνει η ΔΗΣΥ (από 6%), 7% η ΧΑ (σταθερό ποσοστό), 6,5% καταγράφει το ΚΚΕ (έναντι 7,5% στην προηγούμενη σφυγμομέτρηση), 2% η Ένωση Κεντρώων (από 2,5%) 2% οι ΑΝΕΛ (σταθερό), 1% Το Ποτάμι (από 2%) «άλλο κόμμα» δηλώνει το 8,5% των ερωτηθέντων, ενώ 16,5% δηλώνει «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα, το 85,5% απαντά ότι πιστεύει ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα, το 9,5% εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα βγάλει τη χώρα από την κρίση χωρίς πρόσθετα μέτρα ενώ το 5% απαντά δηλώνει «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». Στην ερώτηση αν τα πράγματα

