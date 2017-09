Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νίκη και για τους εφήβους του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου στο κλειστό των Γρεβενών, απέναντι στην ομάδα της Καστοριάς για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Η ομάδα του Δημήτρη Μπακατσή, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από νωρίς πήρε μία μεγάλη διαφορά στο σκορ.

Στο τέλος του αγώνα οι παίκτες του Γιώργου Καραταγλίδη, ανέβασαν..στροφές αλλά ήταν πλέον αργά. Τελικό σκορ 56-49



Τα δεκάλεπτα:

22-13, 35-22, 44-30, 56-49 ΚΕΡΑΥΝΟΣ: ΔΑΔΑΛΗΣ 12(3),ΠΟΡΑΒΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22(3), ΑΛΚΟ 1, ΓΑΒΡΙΔΗΣ 5(1), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ΓΚΟΛΙΑΣ 9(1), ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ, ΚΑΤΣΑΝΟΣ 2, ΒΑΣΔΑΡΗΣ 3, ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΣ 2 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΜΠΑΣΑΚΥΡΟΣ 6, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 6, ΝΑΝΤΣΟΣ 2, ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ, ΤΟΥΣΚΑΣ, ΓΟΥΡΖΑΝΗΣ 4, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 10, ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΗΜΑΣ, ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 16(2), ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ 3, ΔΑΜΙΑΝΟΥ 2

Εικόνες:























Περισσότερες εικόνες Περισσότερες εικόνες στον ΑΕΤΟ και στο facebook



This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 25th, 2017 at 00:23 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.