Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Για «fake news» της κυβέρνησης Τσίπρα κάνει λόγο σε άρθρο γνώμης του, που φιλοξενείται στο Al Jazeera, ο Χρόνης Ι. Πολυχρονίου, ερευνητής και εταίρος πολιτικής στο Levy Economics Institute, που τονίζει ότι εάν το αφήγημα περί της ελληνικής «οικονομικής επιτυχίας» δεν ήταν τόσο σοβαρό ζήτημα θα ήταν αστείο. Ο πολιτικός και οικονομικός αναλυτής κάνει μια σύντομη αναφορά στην διεθνή οικονομική κρίση, που σάρωσε τον πλανήτη και τονίζει ότι μεγάλο θύμα του ήταν και η χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία. «Και σε αυτό το σημείο μπαίνει η Ελλάδα και το συνεχιζόμενο δράμα χρέους, που είχε καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, και, το τέλος του οποίου, δεν διαφαίνεται» τονίζει το άρθρο, και συμπληρώνει: «Τώρα, στον όγδοο πλέον χρόνο, η Ελλάδα παραμένει απολύτως εξαρτώμενη από τα προγράμματα διάσωσης (τρία με τα οποία σχετίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα οποία έχουν συμφωνηθεί από το 2010), έχει χάσει το ένα τέταρτο από το ΑΕΠ της, δεν διαφαίνονται ρεαλιστικές προσδοκίες για ανάκαμψη τις δεκαετίες που έρχονται ενώ βιώνει επίπεδα ανεργίας που κυμαίνονται ανάμεσα στο υψηλό 27,8% (τον Ιούλιο του 2013) και το χαμηλό 21,2% (τον Ιούνιο 2017) και έχει δει το επίπεδο της ζωής να πέφτει στα επίπεδα του 1960». Ακόμα χειρότερα, όπως τονίζει το άρθρο, η αναλογία χρέους ΑΕΠ «εξερράγη» από την αρχή των μνημονίων. «Παρόλα αυτά, το αφήγημα αυτών των ημερών από την Αθήνα, από την ψετο-αριστερή κυβέρνηση που όχι μόνο έχει επαναχωρήσει σε κάθε μια από τις υποσχέσεις της προς τον ελληνικό λαό από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία αλλά κατέληξε να ενισχύει την νεοφιλελεύθερη ατζέντα του διδύμου Ε.Ε και ΔΝΤ με μεγαλύτερη επιμονή από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί, είναι ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα και ότι η κρίση έχει πρακτικά τελειώσει» λέει ο ειδικός, που παράλληλα τονίζει ότι η παραγωγή «fake news» και η διάδοση «εναλλακτικών γεγονότων» δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των «νάρκισσων μεγαλομανών με ψευτο-λαϊκιστική ατζέντα που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο».



«Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ένας μεφιτικός γάμος μεταξύ της ριζοσπαστικές Αριστεράς και ενός ξενοφοβικού κόμματος, ακολουθεί κατά πόδας στο δρόμο της χειραγωγίας Τραμπ…» λέει επίσης το άρθρο. Στη συνέχεια, το κάνει λόγο για «φρούδες υποσχέσεις», «συνεχιζόμενα ψέματα και «διάδοση ψευδών ειδήσεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». Υπενθυμίζει τις προεκλογικές υποσχέσεις Τσίπρα για «τέλος» των μνημονίων και της λιτότητας αλλά και ελάφρυνση του χρέους, που τελικώς μετατράπηκαν σε υπογραφή νέου μνημονίου. «Η επίδραση όλων αυτών των μέτρων θα είναι το ίδιο με μια επέμβαση που στέφθηκε με επιτυχία, αλλά ο ασθενής πέθανε» τονίζει το άρθρο, που στη συνέχεια κάνει λόγο για τις θετικές ειδήσεις στην ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα.



«Παρόλα αυτά, η ιστορία της ελληνικής οικονομικής επιτυχίας – που διακινείται από τον Τσίπρα και ορισμένους από τους υπουργούς του- θα ήταν πάρα πολύ αστεία εάν το ζήτημα δεν ήταν τόσο σοβαρό. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι άλλο από μια τόσο ανήθικη και οπουρτουνιστική κυβέρνηση» γράφει ο ίδιος. Το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, που βρίσκονται πλέον στα όριά τους λόγω των αυξήσεων στους φόρους στο εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και την κατανάλωση ενώ παράλληλα βρίσκονται αντιμέτωποι με το «τέρας» της ανεργίας, τις μειώσεις των μισθών και την ατελείωτη λιτότητα δεν πιστεύει, όπως τονίζει το δημοσίευμα, τα fake news του «χωρίς γραβάτα πρωθυπουργού τους». iefimerida loading…

