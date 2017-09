Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν -1- κιλό και -238,3- γραμμάρια κάνναβης και το χρηματικό ποσό των -880- ευρώ



Συνελήφθησαν σε περιοχές της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης,τέσσερις (4) ημεδαποί, 23,24,26 και 31 χρόνων, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Μακεδονία και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 31χρονου σε περιοχή της Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -1- κιλό και -238,3- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

• -1- ζυγαριά ακριβείας,

• -40- νάιλον συσκευασίες,

• -1- τρίφτης κάνναβης και

• το χρηματικό ποσό των -880- ευρώ,

ενώ από την έρευνα πρόεκυψε ότι, ο 31χρονος είχε προμηθεύσει νωρίτερα ναρκωτικές ουσίες στον 24χρονο, έναντι χρηματικού ποσού. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου σε περιοχή της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και -1- μεταλλικός τρίφτης, ενώ όπως πρόεκυψε ο ανωτέρω είχε προμηθεύσει μικροποσότητα κάνναβης στους άλλους δυο ημεδαπούς, 23 και 26 ετών, έναντι χρηματικού ποσού, η οποία βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

