Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο προαύλιο κάθε σχολείου θα μείνουν μετά την προσευχή οι μαθητές τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, καθώς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 4ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, με το σύνθημα «Αθλούμαι – Χαράζω το Μέλλον». Μέσα από οργανωμένες αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες εντός και εκτός των σχολικών μονάδων, οι μαθητές θα διαπιστώσουν πως η άθληση πρωτίστως να αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μαθητών/τριών και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και στην ενήλικη ζωή τους.

Ως Πανελλήνια εναρκτήρια δράση για όλες τις σχολικές μονάδες ορίζεται η παρακάτω : Στις 8:30 π.μ. στον προαύλιο χώρο κάθε σχολικής μονάδας ανά τάξεις και με τις αντίστοιχες προτεινόμενες μπάλες (Δημοτικό: Α΄& Β΄ τάξεις μπαλόνι, Γ΄& Δ΄ τάξεις αερόμπαλα, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις μαλακιά μπάλα πετοσφαίρισης, Γυμνάσιο & Λύκειο: μπάλα πετοσφαίρισης) καλούνται οι μαθητές/τριες κρατώντας τη μπάλα ψηλά να την εναλλάσσουν, δίνοντας πάσες ο ένας στον άλλον και μετρώντας παράλληλα τις επιτυχημένες προσπάθειες. Σε περίπτωση πτώσης της μπάλας αρχίζει το μέτρημα από την αρχή. Στη συνέχεια κάθε σχολική μονάδα θα αποφασίσει για τις δράσεις τις οποίες θα υλοποιήσει εντός του σχολικού ωραρίου. in

