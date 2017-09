Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ονειρεύεσαι μια πεντανόστιμη, αρωματική και γρήγορη στην προετοιμασία της σάλτσα που θα εντυπωσιάσει όλους τους καλεσμένους του δείπνου σου;



Τότε προτείνουμε να ρίξεις μια ματιά στις γεύσεις και τις παραδόσεις της ιταλικής κουζίνας και πιο συγκεκριμένα, στη σάλτσα «πέστο» που αποτελεί μια εξαιρετική νότα στο πιάτο. Το όνομα της προέρχεται από τον ίδιο τον τρόπο που αυτή παρασκευάζεται, τη μέθοδο δηλαδή που ακολουθούν οι Ιταλοί. «Πέστο» λοιπόν σημαίνει στα ιταλικά συνθλίβω/ πολτοποιώ και πράγματι, τα συστατικά της σάλτσας αυτής «συνθλίβονται» ή αλέθονται σε μαρμάρινο γουδί με ξύλινο γουδοχέρι. Η πιο δημοφιλής εκδοχή της σάλτσας αυτής είναι το «Pesto Genovese », που περιέχει φύλλα του βασιλικού, σκόρδο, ελαιόλαδο, κουκουνάρι, παρμεζάνα και τυρί Pecorino Sardo, ωστόσο αν κανείς αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη μπορεί να δημιουργήσει πολλές παραλλαγές αντλώντας έμπνευση από τους συνδυασμούς των υλικών, ακόμη και να χρησιμοποιήσει τη σάλτσα αυτή και πέρα από τα ζυμαρικά, σε νιόκι πατάτας, στις μπρουσκέτες ή ακόμα και ως ντιπ.



Εμείς αυτή τη φορά σας δείχνουμε μια εύκολη συνταγή -παραλλαγή για πέστο με δυνατό και πλούσιο άρωμα μαϊντανού. Για την εκτέλεση θα χρειαστείτε τα παρακάτω υλικά:

1 ματσάκι μαϊντανό χοντροκομμένο μαζί με τα κοτσάνια του

1 σκελίδα σκόρδο σε μικρά κομμάτια τα οποία θα έχετε προηγουμένως σοτάρει

4 κουτ. σούπας αμύγδαλα ανάλατα ή καρύδια

5 κουτ. σούπας κεφαλογραβιέρα

1 κουτ. σούπας ξύδι βαλσάμικο

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένο Για την εκτέλεση: Βάλτε όλα τα παραπάνω υλικά στο μπλέντερ και πολτοποιήστε τα. Το ελαιόλαδο ωστόσο θα πρέπει να το προσθέτετε σταδιακά στο μείγμα ώστε να μπορεί αυτό να αραιώνει και να μην κολλάει. Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο σερβίρετε και φυλάξτε την ποσότητα που περίσσεψε σε καθαρό βαζάκι που κλείνει με καπάκι στο ψυγείο. bovary loading…

