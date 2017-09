Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με το πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της οποίας συμφώνησαν να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 28 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.



Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να συνεχίσουν την εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων που αφορούν τα περιφερειακά ζητήματα και τις διμερείς σχέσεις στη συνάντηση που θα έχουν στην Άγκυρα στις 28 Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς. Εκτός των άλλων , στην ανακοίνωση του το Κρεμλίνο, διευκρινίζει ότι η Ρωσία και η Τουρκία θεωρούν ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί ο συντονισμός των προσπαθειών που καταβάλλουν οι δύο χώρες στην Συρία, όπου η δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου, την πολιτική διευθέτηση της κρίσης στην βάση των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.



Οι δύο ηγέτες, συζήτησαν επι της ουσίας την κατάσταση στη Συρία, όπως αυτή διαμορφώνεται υπό το φως των θετικών συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε η έκτη διεθνής συνάντηση για την Συρία που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα στις 14-15 Σεπτεμβρίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

